Chiara Ferragni e il messaggio per Fedez scritto sulla maglietta “Anche se ho le tettine mi ami lo stesso?” si legge sulla maglietta di Chiara Ferragni, che ha ironizzato su una caratteristica fisica su cui si sono spesso concentrati gli haters per criticarla.

A cura di Giusy Dente

Terminati gli impegni in Francia (dove è stata ospite di una serata di gala targata Hublot), Chiara Ferragni si è spostata in Puglia, dove ha raggiunto il marito e i figli, Leone e Vittoria. Vacanze di famiglia insomma: i Ferragnez si sono riuniti in occasione di un concerto del rapper. Fedez infatti sarà ospite di Radionorba Cornetto Battiti Live: si esibirà a Bari sabato 24 e domenica 25. Non è la prima volta che i quattro si godono la Puglia. Nell'estate del 2021 avevano scelto una meravigliosa masseria di Otranto con piscina, campo da golf terrazza. Stessa scelta anche l'anno scorso. Sui social l'imprenditrice ha testimoniato l'arrivo in masseria e i primi momenti di relax in piscina. Non è passata inosservata la dedica a Fedez sulla maglietta…

Chiara Ferragni parla con la maglietta

Tra Chiara Ferragni e Fedez è tornato il sereno, dopo un periodo un po' burrascoso, successivo alla partecipazione dell'influencer come conduttrice al Festival di Sanremo. La coppia ha vissuto una crisi a febbraio (di cui si fa un veloce accenno anche in The Ferragnez 2) a cui si sono aggiunti poi i problemi di salute del rapper. Il peggio è passato e, che ci sia stato o meno il presunto accordo per salvare il matrimonio, sta di fatto che sono insieme, innamorati e complici.

E si amano "nonostante" le tette piccole! L'influencer ha voluto ironizzare su una sua caratteristica fisica su cui si sono spesso concentrati gli haters. Proprio di recente c'è stato l'ennesimo episodio di body shaming, in cui qualcuno ha cercato di sminuirla facendo notare il suo seno non prosperoso. Lei ha risposto difendendo quel seno piccolo che non ha mai pensato di cambiare, di cui va molto fiera.

E difatti nelle prime foto scattate in Puglia, l'imprenditrice indossa una T-shirt crop bianca su cui in nero spicca la scritta: "Anche se ho le tettine mi ami lo stesso?". La risposta affermativa del rapper (sui social) non si è fatta attendere.