Ferragnez, il presunto accordo per sanare la crisi: “Lei deve limitare certe frequentazioni” Sul discusso affaire Ferragnez e sulla presunta separazione si è chiuso il sipario da tempo, ma secondo le recenti indiscrezioni del settimanale Oggi, il quieto vivere tra Fedez e Chiara Ferragni sarebbe il risultato di un accordo raggiunto tra i due coniugi, ad una condizione in particolare.

A cura di Giulia Turco

Tra Chiara Ferragni e Fedez sarebbe tornato il sereno dopo la presunta crisi di coppia che ha tenuto banco per settimane sulle testate di gossip, nonostante non sia mai stata confermata. Dopo un lungo silenzio social, Fedez aveva assicurato che la sua assenza non era in alcun modo dovuta alla moglie che, anzi, gli sarebbe stata particolarmente vicina e lo avrebbe preso per mano nel suo momento buio.

Della crisi dei Ferragnez non si parla più

Così sul discusso affaire Ferragnez si è chiuso il sipario e la coppia è tornata a raccontare come sempre una serena vita familiare sui social. Di recente l’imprenditrice digitale ha mostrato ai suoi follower che i piani per il trasferimento nella nuova abitazione milanese procedono a gonfie vele, annunciando l’uscita imminente della docu-serie, parte seconda, su Amazon Prime. Personalmente Chiara Ferragni non ha mai proferito parola circa la presunta separazione che le testate di gossip davano quasi per certa. Sul tema si era inserito persino l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, dicendosi certo della volontà di Ferragni di chiedere il divorzio dal marito Fedez. Ogni pettegolezzo sembra esser stato dimenticato in fretta.

Fedez avrebbe imposto a Chiara una condizione

Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate dal settimanale Oggi però, il quieto vivere di casa Ferragnez non sarebbe altro che il risultato di un accordo raggiunto tra i due coniugi, ad una condizione in particolare, ovvero che “lei limiti le sue frequentazioni con alcuni esponenti di spicco legati al mondo del fashion”. Sembra dunque che un pezzo fondamentale del puzzle sia sfuggito ai più attenti. Non solo sulla sparizione improvvisa di Luis Sal dal podcast di Fedez, ora sembra si aggiunga un altro tassello sul quale interrogarsi. Nel frattempo, mentre la prima parte della serie The Ferragnez 2 uscirà in streaming il prossimo 18 maggio, per tutto ciò che riguarda il periodo sanremese ci sarà da aspettare dopo l’estate. “Sarà un rollercoaster di emozioni”, parola di Chiara Ferragni.