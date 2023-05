The Ferragnez 2, Chiara Ferragni e Fedez smentiscono la crisi già nel trailer della loro serie “Non siamo in crisi io e te, non lo siamo mai stati”. Nel trailer di The Ferragnez 2 appena uscito, Fedez fa chiarezza sulla presunta crisi con Chiara Ferragni, di cui si è a lungo parlato dopo il Festival di Sanremo. Il rapper la smentisce ancora una volta, mentre la moglie si mostra in lacrime alla telecamera.

A cura di Elisabetta Murina

È online il trailer di The Ferragnez 2, la seconda stagione della serie di Chiara Ferragni e Fedez, che racconterà il loro ultimo anno di vita. I nuovi episodi saranno disponibili su Amazon Prime Video a partire dal 18 maggio. Come si vede dal breve video diffuso sui social, sarà un racconto ricco di emozioni, tra alti e bassi: dalla gioia del palco di Sanremo, alla paura della morte dopo la diagnosi di tumore al pancreas, passando per la spensieratezza delle giornate con Leone e Vittoria, fino alla presunta crisi di coppia degli ultimi mesi.

"Non siamo mai stati in crisi", le parole di Fedez nel trailer di The Ferragnez 2

Per la coppia social più amata (e criticata) del momento, il 2022 è stato un anno altalenante in fatto di emozioni e lo si capisce già dal trailer della seconda stagione di The Ferragnez. Tanti i temi toccati dai nuovi episodi, compreso quello della presunta crisi che Chiara Ferragni e Fedez avrebbero attraversato dopo il Festival di Sanremo e di cui si è a lungo parlato. Hanno davvero vissuto un momento in cui hanno pensato di lasciarsi? Tante le voci che si sono rincorse negli ultimi mesi e che ora, da quando sono tornati a mostrarsi insieme sui social, sembrano essersi placate. Come si vede nel breve video sui social, Chiara Ferragni si mostra in lacrime (anche se non è chiaro con certezza per quale motivo), mentre Fedez appare con lo sguardo serio e la rassicura: "Non siamo in crisi io e te, non lo siamo mai stati".

Quando esce The Ferragnez 2 su Amazon Prime Video

Come annunciato sui social, i nuovi episodi ti The Ferragnez usciranno divisi in tre parti su Amazon Prime Video: i primi quattro il 18 maggio, gli altri due il 25 e l'ultimo dopo l'estate, interamente dedicato al Festival di Sanremo. Come anticipato dalla stessa Chiara Ferragni, la coppia porterà in tv la rappresentazione dell'anno appena passato, che è stato "stupendo" ma anche "impegnativo da un punto di vista umano e professionale". Non mancheranno le sedute di terapia di coppia, dove già si sente l'imprenditrice dire "Non tiriamo neanche fuori questo argomento", mentre Fedez perde la pazienza "E allora che ca**o siamo qui a fare", e tanti altri momenti.