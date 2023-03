I Ferragnez insieme in pubblico dopo le voci di crisi, le foto al parco con Leone e Vittoria Il settimanale Chi ha paparazzato Fedez e Chiara Ferragni al parco insieme ai figli Leone e Vittoria. I Ferragnez sono tornati a mostrarsi insieme, sia in pubblico che sui social, mettendo a tacere ancora una volta le indiscrezioni sulla crisi di coppia.

Fedez e Chiara Ferragni sono tornati a mostrarsi insieme, sui social e in pubblico, dopo le voci di crisi. Il settimanale Chi ha paparazzato i Ferragnez durante una giornata passata al parco con i figli Leone e Vittoria, felici e sereni, senza "fingere che vada tutto bene", come aveva scritto l'imprenditrice in un lungo post di sfogo su Instagram.

Le foto dei Ferragnez insieme al parco

I Ferragnez hanno messo a tacere tutte le indiscrezioni circolate negli ultimi tempi, dalla fine del Festival di Sanremo fino ad oggi, secondo le quali starebbero vivendo un periodo di crisi. La verità è un'altra e a raccontarla ci ha pensato Fedez in alcuni video sui social, spiegando di star attraversando un momento difficile a causa di suoi problemi di salute. A spazzare via ogni ulteriore dubbio è stato il settimanale Chi, che ha paparazzato la coppia durante una giornata al parco con Leone e Vittoria. Insieme hanno portato i figli sulle giostre e passeggiato all'aria aperta, apparendo felici e sorridenti e lasciandosi così il peggio alle spalle. Il rapper ha fatto un giro con il figlio sugli autoscontri, poi tutti insieme hanno provato a vincere qualche premio.

Lo sfogo di Chiara Ferragni e il racconto di Fedez

Il primo a rompere il silenzio, dopo un lungo periodo di assenza dai social e da impegni lavorativi, è stato Fedez. Il rapper ha pubblicato alcune Instagram Stories spiegando cosa sta succedendo nella sua vita: sta avendo alcuni problemi di salute per via degli psicofarmaci che gli sono stati prescritti. Nessuna crisi con la moglie Chiara Ferragni che, al contrario, è stata l'unica a stargli davvero vicino.

Anche lei, a qualche giorno di distanza, ha pubblicato sui social un lungo sfogo, spiegando come si è sentita in questo ultimo periodo: "Ho dovuto esserci per la mia famiglia, provare ad essere forte per tutti, a capire come risolvere problemi più grandi di me […]. A volte ho provato anche dello sconforto trovandomi a chiedermi cosa sarebbe successo se fossi crollata anche io", le sue parole.