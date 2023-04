The Ferragnez – La Serie, arriva la seconda stagione: Chiara in catsuit e tacchi nella foto promo Il prossimo 18 maggio su Amazon Prime Video arriverà la seconda stagione di The Ferragnez – La Serie. Nelle prime foto del promo Chiara Ferragni e Fedez hanno posato in coordinato, apparendo più glamour e innamorati che mai.

A cura di Valeria Paglionico

L'attesa è ormai finita: Chiara Ferragni e Fedez sono pronti per tornare in tv, il prossimo 18 maggio saranno ancora una volta su Amazon Prime Video con la seconda e attesissima stagione di The Ferragnez – La Serie. Cosa ci si dovrà aspettare? Nelle nuove puntate la nota famiglia social racconterà la sua "normale" quotidianità, dalle dolci serate con Leone e Vittoria agli impegni professionali, fino ad arrivare a un esclusivo speciale sul Festival di Sanremo che verrà rilasciato dopo l'estate. L'imprenditrice ha condiviso i primi scatti del promo e per l'occasione non ha rinunciato allo stile glamour che da sempre la contraddistingue: ecco cosa ha indossato per annunciare il ritorno della serie "di famiglia".

Le foto promo di The Ferragnez 2

"È arrivato il momento che aspettavamo da tantissimo. Il 18 maggio esce la seconda stagione di #TheFerragnezLaSerie e dopo l’estate ci sarà un episodio speciale dedicato al Festival di Sanremo, tutto su Prime Video. Sarà un rollercoaster di emozioni", sono state queste le parole con cui Chiara Ferrragni ha annunciato il ritorno della serie dedicata alla sua famiglia. Si è servita del profilo Instagram per condividere le prime immagini del nuovo promo: niente scatti di famiglia, ha preferito posare semplicemente in compagnia del marito Fedez sullo sfondo dell'ormai iconica scritta fucsia fluo a effetto neon che riproduce il titolo dello show.

Chiara Ferragni e Fedez nel promo di The Ferragnez – La Serie

Chiara Ferragni e Fedez in total black

Per le prime foto del promo di The Ferragnez – La Serie Chiara Ferragni e Fedez si sono vestiti in coordinato, puntando tutto sul nero. Lui ha indossato un completo classico con giacca e pantaloni ma ha lasciato sia il petto che i piedi nudi, così da rivelare i numerosi tatuaggi sparsi sul corpo. Lei ha preferito seguire il trend delle catsuit: ha sfoggiato una tutina seconda pelle in lycra, un modello con i pantaloni aderenti e la scollatura all'americana decorata con un dettaglio gioiello sul décolleté. Non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali in tinta, e i gioielli preziosi in total gold. Chiara ha i capelli sciolti, ondulati e soprattutto ancora lunghi (lo shooting è stato infatti realizzato prima del taglio drastico fatto a Sanremo). A questo punto non resta che aspettare i prossimi scatti in cui la coppia poserà con i piccoli Leone e Vittoria.