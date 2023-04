Quando esce The Ferragnez 2 con Chiara Ferragni e Fedez: le nuove puntate della serie su Prime Video Svelata la data di uscita della seconda stagione di The Ferragnez, la serie su Chiara Ferragni e Fedez. I nuovi episodi saranno disponibili dal 18 maggio su Amazon Prime Video.

A cura di Elisabetta Murina

Svelata la data di uscita della seconda stagione di The Ferragnez, la serie su Chiara Ferragni e Fedez: i nuovi episodi arriveranno il 18 maggio su Amazon Prime Video. Poi, dopo l'estate, ne uscirà uno interamente dedicato al Festival di Sanremo.

Quando esce The Ferragnez 2 su Amazon Prime

I nuovi episodi della serie sulla famiglia Ferragnez arriveranno in primavera, nello specifico saranno disponibili tra un mese, il 18 maggio, sulla piattaforma Amazon Prime Video. Nessuno slittamento sulla data di uscita come si era vociferato negli ultimi tempi dopo la presunta crisi di coppia post Festival di Sanremo. E la stessa kermesse musicale, dove Chiara Ferragni è stata co-conduttrice della prima e ultima serata, sarà raccontata nella seconda stagione con un episodio speciale interamente dedicato, disponibile dalla prossima estate. "È arrivato il momento che aspettavamo da tantissimo, sarà un rollercoaster di emozioni", ha scritto la coppia nell'annunciare sui social la notizia. Le riprese erano cominciate lo scorso giugno e a darne notizia erano stati i protagonisti Chiara Ferragni e Fedez.

Cosa vedremo nella seconda stagione di The Ferragnez

Con molta probabilità, The Ferragnez 2 porterà sul piccolo schermo diversi avvenimenti che hanno coinvolto la famiglia nell'ultimo anno: dalla malattia di Fedez all'annuncio di Chiara Ferragni a Sanremo 2023, passando per la vita di tutti i giorni con i figli Leone e Vittoria. La parentesi di Sanremo sarà raccontata in un episodio a parte, che uscirà la prossima estate e ripercorrerà l'esperienza dell'influencer come co-conduttrice della serata di apertura e di quella finale. Non si sa se rientrerà anche la presunta crisi di coppia, l'assenza dai social e il periodo di difficoltà affrontato da Fedez in seguito all'uso di psicofarmaci. Quel che è certo, però, è che sarà un docu-reality, il più realistico possibile sulla coppia più amata e odiata dei social. I nuovi episodi arrivano a un anno e mezzo di distanza dai primi, usciti nel dicembre 2021.