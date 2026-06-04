Roast in Peace 2 su Prime Video: Fedez, Borghese, Cruciani, Simona Ventura e Asia Argento nel cast della nuova stagione

Fedez, Simona Ventura, Asia Argento, Alessandro Borghese e Giuseppe Cruciani sono i cinque “defunti” della seconda stagione di Roast in Peace su Prime Video, con Michela Giraud alla conduzione.

Michela Giraud torna a officiare il funerale più irriverente della televisione italiana. Prime Video ha annunciato il cast completo della seconda stagione di Roast in Peace, il comedy show in cui le celebrities vengono "seppellite" (ancora in vita) da una giuria di comici senza pietà.

Cinque nuovi "defunti" sul catafalco

Cinque nomi, cinque personalità costruite negli anni sotto i riflettori, pronte a farsi smontare pezzo per pezzo davanti a una platea. I VIP chiamati a stendersi metaforicamente sulla bara sono Fedez, Alessandro Borghese, Simona Ventura, Giuseppe Cruciani e Asia Argento: profili molto diversi tra loro, ma accomunati dalla capacità di generare opinioni forti – e quindi materiale combustibile per i roaster.

Il quartetto dei comici e la sorpresa dell'inconsolabile

A raccogliere il guanto saranno quattro comici: Max Angioni e Martina Catuzzi debuttano nel format prendendo il posto di Beatrice Arnera e di Edoardo Ferrario. Assenti anche Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Ancora una volta presente, invece, Stefano Rapone, che risultò vincitore della stagione precedente. Stesso discorso per Eleazaro Rossi. Ma la novità più attesa è un'altra: per ogni puntata è previsto un ospite speciale, una persona legata al VIP di turno che si presenterà per un "ultimo saluto" a sorpresa. Una variabile che potrebbe cambiare le regole del gioco.

Roast in Peace 2: ecco quando sarà disponibile su Prime Video

Roast in Peace è prodotto da Stand By Me in collaborazione con Prime Video e sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma Amazon in Italia. La data di uscita non è stata ancora comunicata ma verosimilmente la seconda stagione di Roast in Peace potrebbe risultare disponibile sulla piattaforma a partire dai primi giorni di ottobre, in linea con l'uscita della stagione precedente.