Chi ha vinto Roast in peace su Prime Video: il nome del comico vincitore e la classifica completa

Chi ha vinto la prima edizione di Roast in peace su Prime Video. Il nome del comico vincitore, il podio e la classifica completa con l’ordine di qualificazione. In aggiunta, i più votati dai personaggi famosi “defunti” e, di conseguenza, più penalizzati ai voti finali.
A cura di Eleonora D'Amore
Chi ha vinto la prima edizione di Roast in peace su Prime Video, il nuovo comedy show in streaming con protagonisti quattro celebrità “defunte” e sei comici pronti a commemorarle in una sfida al miglior elogio funebre. Stefano Rapone è il vincitore, seguito sul podio dal duo Nuzzo e Di Biase ed Edoardo Ferrario. Fuori dal podio, di certo non per demerito, Eleazaro Rossi e Beatrice Arnera, i più votati dai famosi commemorati e, di conseguenza, i più penalizzati nei punti. Di seguito, la classifica completa con i nomi in ordine di qualificazione.

La classifica completa di Roast in peace 1
Le votazioni dei personaggi "defunti": chi hanno penalizzato in classifica

La sfida all'ultima commemorazione si è conclusa con quella a Michela Giraud, che si è offerta come ultimo nome da incorniciare per un funerale tutto da ridere. Prima di lei: Selvaggia Lucarelli, Elettra Lamborghini, Roberto Saviano e Francesco Totti. Questi ultimi hanno poi potuto vendicarsi nell'episodio 6, l'ultimo previsto in piattaforma. La puntata finale direbbero in gergo generalista, che ha svelato le votazioni dei personaggi famosi fintamente defunti e il nome del loro peggiore, colui o colei al quale hanno voluto togliere ben dieci punti, stravolgendo la classifica precedentemente stilata. Queste le votazioni verbalizzate, che hanno fatto decretare Stefano Rapone primo vincitore di Roast in peace:

  • Francesco Totti ha votato Beatrice arnera
  • Roberto Saviano ha votato Eleazaro Rossi
  • Elettra Lamborghini ha votato Beatrice Arnera
  • Selvaggia Lucarelli ha votato Eleazaro Rossi
  • Michela Giraud ha votato Edoardo Ferrario

La classifica di partenza, stravolta dalla detrazione dei dieci punti dopo le penalizzazioni dei commemorati, aveva previsto tutt'altro scenario, seppur con Rapone sempre al primo posto, poi Eleazaro Rossi ed Edoardo Ferrario sul podio. A seguire: Beatrice Arnera e ultimi Nuzzo e Di Biase.

La classifica di partenza stravolta dalle penalizzazioni
Programmi TV
