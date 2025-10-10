“Afrojack è superdotato, basta sesso allo zoo”: la reazione di Elettra Lamborghini a Roast in Peace

Elettra Lamborghini è tra i protagonisti del nuovo show comico di Prime Video, Roast in Peace: ha partecipato al suo "funerale" con un look total black e ascoltato le battute taglienti di comici e colleghi. Il format prevede che un personaggio viene "arrostito" da insulti e battute, incassandole, prima di replicare e vendicarsi. La Lamborghini ha sorriso a tutte le affermazioni dichiarate sul suo conto prima di deriderli al momento della sua "vendetta". A Eleazaro Rossi che ha tirato in ballo le dimensioni del marito Afrojack, ha risposto: "Ma che gli devo dire? Già è pelato, sembra che ha una fi*a al contrario in testa". Poi ha stuzzicato Beatrice Arnera raccontando: "Il tuo fidanzato Andrea dei Panpers mi guardava le tette".

Le battute dei comici al ‘funerale' di Elettra Lamborghini

Maria Di Biase e Corrado Nuzzo sono stati i primi comici a parlare di Elettra Lamborghi nel giorno del suo "funerale". "Abbiamo avuto la fortuna di non conoscerla. Era conosciuta per le tette e per il culo, forse è campata pure tanto" – hanno dichiarato i due comici – "Aveva una malattia rara, era affetta da twerking compulsivo e le chiappe sono esplose". Dopo la coppia, è stato il turno di Stefano Rapone che con ironia tagliente ha tirato in ballo la mancata messa in onda dell'intervista di Lamborghini a Belve, "perché non aveva capito il format", e le diverse partecipazioni a reality in giro per il mondo che hanno fatto "vergognare la sua famiglia in più lingue diverse".

Beatrice Arnera ha preso in giro la cantante facendo una parodia delle sue canzoni metà spagnole e metà italiane, e dopo Edoardo Ferrario, che l'ha accusata di aver fatto scoppiare la pandemia Covid dopo aver cantato "Musica e il resto scompare" a Sanremo 2020, è arrivato il turno di Eleazaro Rossi. Nell'omaggio ironico alla cantante ha tirato in ballo le dichiarazioni che lei rilasciò in merito al marito Afrojack: "Fallimentare il primo appuntamento con Afrojack. "Mi ha portato su un auto velocissima e io lo detesto. E poi ha investito un porcospino". Va specificato che il porcospino è stato investito dopo, mentre scopavano. Questo perché, per testimonianza diretta di Elettra, Afrojack ha un pisello gigantesco. Talmente grande che ogni volta che lo tira fuori finisce per uccidere piccoli animali. Al primo appuntamento un porcospino, al secondo un tasso del miele, al terzo una tartaruga centenaria, al quarto hanno smesso di scopare allo zoo". La più cattiva è stata Beatrice Arnera secondo il pubblico.

La reazione di Elettra Lamborghi al Roast

Elettra Lamborghini, dopo aver ascoltato tutti, si è vendicata delle battute fatte sul suo conto. "Non mi hanno fatto tanto ridere. Vengo dal paradiso, sono una pacifica. Vengo in pace. Forse non ho capito il gioco" ha scherzato prima di rivolgersi a Beatrice Arnerea: "Conosco Beatrice perché ho lavorato con Andrea dei Panpers, il fidanzato. Come mi guardava le puppe Andrea, solo lui. Non so se vedi queste polpette, perché le tue non le vedo". Poi, a Eleazaro Rossi, si è rivolta prendendolo in giro per la capigliatura, senza fare alcun riferimento alla battuta sulle dimensioni del marito: "Che gli devo dire? Già è pelato, sembra che ha una fi*a al contrario. Pensavo di avere un nome di merda, ma Eleazaro, come ca**o ti chiami?". Su Stefano Rapone ha aggiunto: "Se lui tromba come parla, la fidanzata deve prendere ferie".