Andrea Pucci reagisce all’ironia di Selvaggia Lucarelli che lo cita a Roast in Peace, lei: “Bulletto in prima media”

Andrea Pucci è stato citato da Selvaggia Lucarelli a Roast in Peace, durante la risposta "vendicativa" contro i comici che l'avevano insultata con ironia tagliente al suo "funerale", in particolare in quella contro Beatrice Arnera. Il comico milanese non avrebbe, però, gradito la citazione e ha condiviso tra le stories di Instagram una foto della giornalista, nonché giudice di Ballando con le stelle, con scritto: "Mi manchi, spero di incontrarti un giorno". La risposta della Lucarelli non si è fatta attendere.

Il botta e risposta tra Andrea Pucci e Selvaggia Lucarelli

"Mi manchi tanto amore mio, spero di incontrarti un giorno" ha scritto Andrea Pucci in una story su Instagram sulla foto di Selvaggia Lucarelli. Sembrerebbe essere una ribattuta alla puntata di Roast in Peace nel quale la giornalista lo cita. Allora, Lucarelli, ha pubblicato la stessa story di Pucci sul suo profilo Instagram, rispondendo a tono. "Caro Pucci, a Roast in peace ho fatto una battuta su di te, su tante altre persone e tanti comici le hanno fatte su di me. Tutti ci siamo divertiti perché conosciamo le regole del gioco. L'unico che deve rispondere con la foto infelice da bulletto maschio in prima media e la velata minaccia sei tu, che infatti stai alla comicità almeno quanto all'Ambrogino d'oro" ha scritto. Poi ha continuato e in un'altra story lo ha accusato di essere un "bugiardo" perché "mi hai incontrato più volte, visto che avevamo le mamme nella stessa rsa". "Abbiamo parlato più volte in un clima sereno, e di tua mamma, che proteggeva mia mamma con affetto. Ho un bellissimo ricordo", ha concluso.

Cosa aveva detto Selvaggia Lucarelli a Roast in Peace

Nel suo roast, dopo aver ascoltato le invettive più belle sul suo conto, Selvaggia Lucarelli ha saputo difendersi contro i comici. Alle parole di Beatrice Arnera ha replicato a modo, e in maniera ironica. Ed è in quel momento che ha citato Andrea Pucci: "Devo dire che mi hai sgamata. Sono miseramente finita al tavolo degli opinionisti. Pensa quando morirai tu, ti convincerai di sedere in paradiso al tavolo con tutti i comici che fanno ridere e ti ritroverai su uno sgabello accanto ad Andrea Pucci".