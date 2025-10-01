Alba Parietti: “Io e Selvaggia Lucarelli non potremmo mai essere amiche. Su Barbara D’Urso offese, non opinioni”

Alba Parietti è stata ospite de La Volta Buona, dove ha commentato Ballando con le stelle e l’atteggiamento di Selvaggia Lucarelli. Le due hanno dei trascorsi piuttosto burrascosi, sono anche finite in tribunale: “Cinque anni per una causa ridicola”. Poi, il commento su Barbara D’Urso.

Ospite della puntata di mercoledì 1 ottobre de La Volta Buona è stata Alba Parietti. La showgirl ha commentato la puntata di Ballando con le stelle nel salotto di Caterina Balivo e non ha esitato a dire la sua anche su Selvaggia Lucarelli, con la quali i rapporti non sono attualmente idilliaci. Le due, infatti, hanno trascorsi alle spalle piuttosto burrascosi, tanto da essere arrivate a confrontarsi in tribunale.

Alba Parietti: "Non potrei mai essere amica di Selvaggia"

Selvaggia Lucarelli è senza dubbio la presenza in giuria che riesce a creare un po' di dibattito con i suoi commenti taglienti, ma spesse volte anche anche puntuali. Era in giuria anche quando Alba Parietti partecipò a Ballando con le stelle e fu lì che tra loro scoppiò una lite piuttosto accesa. Da quel momento, infatti, non c'è mai stato un chiarimento, come racconta la showgirl nel salotto di Caterina Balivo: "Le riconosco un sacco di qualità: è una bravissima giornalista, ha una dialettica straordinaria, è una bella donna. Ma non potrebbe mai essere mia amica". Le due, d'altro canto, avevano anche battibeccato di recente durante la trasmissione condotta da Piero Chiambretti, Donne sull'orlo di una crisi di nervi, e ci sono andate molto vicino. In quell'occasione entrambe si sono lanciate frecciatine, dal "non poco da fare per questo parla di me" al "avrei preferito non conoscerla" che avevano riscaldato la prima serata di Rai3.

Nel pomeriggio di Rai1, Parietti ricorda anche i loro trascorsi in tribunale: si erano querelate a vicenda per diffamazione, a seguito di alcuni post pubblicati sui social dopo la famosa lite nel programma danzante di Rai1. Era stata Lucarelli a querelare per prima la showgirl, perché l'aveva definita una "mitomane buffona", a sua volta Parietti ha ricambiato il favore querelandola e chiedendo anche un risarcimento. A questo proposito, quindi, Alba Parietti commenta:

Nei miei confronti ha un problema serio perché ci siamo querelate e il giudice ha chiesto pure di ritirare le cause e lei non ha accettato, abbiamo intasato le aule di tribunale per cinque anni per una causa ridicola. In 50 anni di televisione non mi è mai successo di prendere una denuncia penale o civile da un collega.

Il supporto a Barbara D'Urso di Alba Parietti

Restando nell'ambito di Ballando con le stelle, poi, Parietti ha voluto condividere una riflessione anche su Barbara D'Urso, rifacendosi proprio ai commenti di Selvaggia Lucarelli sul suo conto: "Una donna di 68 anni che si rimette in gioco e si esibisce a mezzanotte e mezza con la tensione, lei ha commentato le faccine. Quelle non sono opinioni ma sono offese. I concorrenti sono esseri umani, non pupazzi".