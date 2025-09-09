Alba Parietti risponde a Lucrezia Lante della Rovere: “Giudicare quante relazioni ho avuto è violenza”
Nella prima puntata de La Volta Buona, il programma di Caterina Balivo tornato nel pomeriggio di Rai1, è stata ospite Lucrezia Lante della Rovere. L'attrice ha parlato della sua vita sentimentale e nel farlo ha lanciato una frecciatina ad Alba Parietti che, infatti, non ha esitato a replicare quanto detto in tv. Sul suo profilo Instagram, infatti, ritagliando il titolo di un articolo di Fanpage.it, in cui erano riportate le parole della collega, pubblica un post nel quale dichiara di volere delle scuse per quanto detto sul suo conto.
La risposta di Alba Parietti alla frecciatina di Lucrezia Lante della Rovere
"Non sono come Alba Parietti che si innamora ogni cinque minuti", questo è quanto dichiarato da Lucrezia Lante della Rovere nel corso della chiacchierata con Caterina Balivo in cui ha parlato della sua vita sentimentale. Ed è a queste parole che Alba Parietti ha risposto piuttosto piccata, scrivendo: "Mi trovo, mio malgrado, a dover rispondere a Lucrezia Lante Della Rovere, persona che mi è sempre stata simpatica e che considero una buona conoscente. Mi ha stupito e amareggiato la sua affermazione: se davvero mi conoscesse, saprebbe che la mia vita è tutt’altro da come l’ha descritta" e poi ha aggiunto:
Ho 64 anni, è vero, ma gli amori importanti nella mia vita sono stati pochi, profondi e significativi. Sono capace di stare anche 5 o 6 anni da sola, come è accaduto prima della mia ultima relazione con Fabio Adami, senza mai cercare rapporti “di passaggio”. Per questo trovo le sue parole poco rispettose nei confronti della verità, ma soprattutto della profondità dei miei sentimenti e di quelli che hanno legato me alle persone importanti della mia vita.
Alba Parietti vorrebbe delle scuse
E ancora, Parietti continua sottolineando come sia stato indelicato da parte dell'attrice parlare di un qualcosa che non conosce profondamente e quindi, ritiene che si doveroso ricevere delle scuse:
Esprimere giudizi superficiali su relazioni altrui, senza conoscerne i fatti né la sostanza, non solo è arbitrario e un po’ stupido, ma rischia anche di diventare una forma di violenza, soprattutto quando lo si fa in pubblico, in una trasmissione televisiva. Da Lucrezia, che ho sempre considerato una persona carina, mi aspetto sinceramente delle scuse. Se desidera parlare di sentimenti, lo faccia partendo dai propri, che conosce meglio di chiunque altro. Io non mi permetterei mai di giudicare la sua vita privata, che peraltro non mi è sembrata meno complicata della mia, perché trovo che sui sentimenti altrui non sia giusto intromettersi.