Alba Parietti risponde a Lucrezia Lante della Rovere: “Giudicare quante relazioni ho avuto è violenza”

Alba Parietti risponde a Lucrezia Lante della Rovere dopo la frecciatina dell’attrice durante la sua ospitata su Rai1 a La Volta Buona. “Si innamora ogni 5 minuti” ha dichiarato parlando con Balivo ed è questa affermazione che la showgirl contesta: “Mi aspetto delle scuse, mi ha colpito questa superficialità”.

Nella prima puntata de La Volta Buona, il programma di Caterina Balivo tornato nel pomeriggio di Rai1, è stata ospite Lucrezia Lante della Rovere. L'attrice ha parlato della sua vita sentimentale e nel farlo ha lanciato una frecciatina ad Alba Parietti che, infatti, non ha esitato a replicare quanto detto in tv. Sul suo profilo Instagram, infatti, ritagliando il titolo di un articolo di Fanpage.it, in cui erano riportate le parole della collega, pubblica un post nel quale dichiara di volere delle scuse per quanto detto sul suo conto.

La risposta di Alba Parietti alla frecciatina di Lucrezia Lante della Rovere

"Non sono come Alba Parietti che si innamora ogni cinque minuti", questo è quanto dichiarato da Lucrezia Lante della Rovere nel corso della chiacchierata con Caterina Balivo in cui ha parlato della sua vita sentimentale. Ed è a queste parole che Alba Parietti ha risposto piuttosto piccata, scrivendo: "Mi trovo, mio malgrado, a dover rispondere a Lucrezia Lante Della Rovere, persona che mi è sempre stata simpatica e che considero una buona conoscente. Mi ha stupito e amareggiato la sua affermazione: se davvero mi conoscesse, saprebbe che la mia vita è tutt’altro da come l’ha descritta" e poi ha aggiunto:

Ho 64 anni, è vero, ma gli amori importanti nella mia vita sono stati pochi, profondi e significativi. Sono capace di stare anche 5 o 6 anni da sola, come è accaduto prima della mia ultima relazione con Fabio Adami, senza mai cercare rapporti “di passaggio”. Per questo trovo le sue parole poco rispettose nei confronti della verità, ma soprattutto della profondità dei miei sentimenti e di quelli che hanno legato me alle persone importanti della mia vita.

Alba Parietti vorrebbe delle scuse

E ancora, Parietti continua sottolineando come sia stato indelicato da parte dell'attrice parlare di un qualcosa che non conosce profondamente e quindi, ritiene che si doveroso ricevere delle scuse: