Lucrezia Lante della Rovere: “In amore sono esigente, non sono Alba Parietti che si innamora ogni 5 minuti”

Ospite de La Volta Buona, Lucrezia Lante della Rovere ha parlato della sua vita sentimentale. L’amore con Luca Barbareschi durò 7 anni e lui lasciò la moglie incinta per stare con lei: “Fu travolgente, oggi non farei del male a una donna”. Sul presente: “Sono una donna esigente, non Alba Parietti che si innamora ogni 5 minuti”.

Lucrezia Lante della Rovere è stata una delle prima ospiti della nuova stagione de La Volta Buona. Il programma, condotto da Caterina Balivo, è tornato in onda su Rai1 lunedì 8 settembre. L'attrice ha raccontato alcuni aspetti della sua vita privata, dal legame con Luca Barbareschi a quello con Giovanni Malagò, padre delle sue figlie Ludovica e Vittoria. Non è mancata anche una frecciatina alla showgirl Alba Parietti.

L'amore con Luca Barbareschi e Giovanni Malagò

Nello studio di Caterina Balivo, nella puntata di lunedì 8 settembre, Lucrezia Lante della Rovere ha parlato del suo passato sentimentale. L'attrice p madre di due figlie nate dall'amore con Giovanni Malagò, ex presidente del Coni, a cui è stata legata per quattro anni. "Non sono scappata come dice lui, ho avvertito. Mi sono spiegata, avrò lanciato anche delle cose. Perché è finita tra noi? Non c'era trippa per gatti".

Luca Barbareschi e Lucrezia Lante della Rovere

Nel suo passato anche un lungo amore con Luca Barbareschi, che la travolse quando aveva 25 anni. A riguardo, Barbareschi stesso dichiarò di aver lasciato sua moglie incinta per stare con lei. "Fu un amore travolgente, non una scappatella. Oggi non lo farei mai più, avrei attenzioni nei confronti di una donna e non sarei così spietata. Ho sofferto tanto, ero a pezzi quando ci siamo lasciati, ma gli amori finiscono", ha rivelato.

La frecciatina ad Alba Parietti: "Si innamora ogni 5 minuti"

Lucrezia Lante della Rovere ha poi parlato della sua vita privata attuale. L'attrice aveva dichiarato di aver chiuso con gli uomini, ma nello studio di Caterina Balivo ha precisato: "Facciamo un distinguo tra vita sessuale e amorosa. Diciamo che non ho chiuso, ma alla mia età sono una donna con una vita emotiva piena". Poi ha lanciato una frecciatina alla showigirl Alba Parietti: "Mica sono lei, che si innamora ogni 5 minuti. Anche se si è lasciata, si innamorerà di un altro, alla maggior parte delle donne non succederà questo". Della Rovere ha poi spiegato come dovrebbe essere l'uomo al suo fianco: "Se arrivasse una persona, mi dovrebbe far vedere il mondo alla rovescia. Sono una donna esigente".