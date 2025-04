Luca Barbareschi: “Lasciai la mia prima moglie quando stava per partorire, ero innamorato di un’altra”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Luca Barbareschi ha parlato della sua vita privata nel corso di un'intervista rilasciata a Tv 2000. L'attore, in passato concorrente di Ballando con le Stelle, ha raccontato di quando ha lasciato la sua prima moglie Patrizia Facchini, incinta di tre mesi della loro prima figlia, perché innamorato di Lucrezia Lante della Rovere. Poi si è sposato con Elena Monorchio nel 2010, da cui ha avuto Maddalena e Francesco Saverio.

Barbareschi racconta l'abbandono della prima figlia Angelica

"Ho fatto una cosa terribile", ha raccontato Barbareschi. L'attore ha ricordando quanto ha alsciato la sua prima mofli, Piziair Facchini mrpio quando era in cinta della lor prima figlia Angelica: "Non ho tenuto conto di quanto sia importante il momento del parto per una donna. Non ho tenuto conto di quanto fosse grave dirle “lasciamoci” mentre lei stava per dare alla luce e io mi stavo innamorando di un'altra". Il motivo dell'addio è stato infatti il colpo di fulmine per un'altra donna, Lucrezia Lante della Rovere. "La vittima più grande è stata angelica, è la figlia che ha sofferto più di tutti", ha precisato Barbareschi. O

Il rapporto con la seconda moglie Elena Monorchio

L'ex concorrente di Ballando con le Stelle è sposato con Elena Monorchio dal 2010, con la quale di recente ha annunciato di star attraversando un momento di crisi. In un'intervista al settimanale Oggi ha raccontato: "Mia moglie Elena è contenta della mia avventura a Ballando con le stelle. Siamo in un periodo molto faticoso insieme, perché dopo 16 anni ci sono momenti di difficoltà, ma io la amo infinitamente. Se vincerò, dedicherò la mia vittoria alla forza d’amore che lei ha per me e per i miei figli".