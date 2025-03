video suggerito

Alec Baldwin zittito dalla moglie Hilaria durante un’intervista: “Quando parlo io, tu non parli” Momento di tensione tra Alec e Hilaria Baldwin durante un’intervista. Rivolgendosi alla moglie, che stava rispondendo ad alcune domande, l’attore ha commentato: “Sei una vincente, sarà fantastico”. La donna però si è infastidita e lo ha zittito: “Quando parlo io, tu non parli”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Momento di tensione tra Alec Baldwin e la moglie Hilaria durante il red carpet del Planet Hollywood Times Square a New York. Nel corso di un'intervista di coppia, in cui stavano parlando della della loro serie The Baldwins, la donna ha zittito l'attore che le ha parlato sopra. Il video del momento è diventato in breve virale. Ecco cosa è successo.

Il battibecco tra Alec Baldwin e la moglie Hilaria

Come si vede nel video, diventato in breve virale, Alec e Hilaria Baldwin stavano parlando ai microfoni di Extra di una possibile seconda stagione della loro serie The Baldwins. "Penso che vedremo, sai? Vedremo come sarà percepito lì fuori", ha spiegato la donna pensando alla reazione del pubblico. "Sarà fantastico", è intervenuto Baldwin. E, rivolgendosi alla moglie, ha aggiunto: "Sei una vincente". La donna però non ha preso bene le parole del marito che le ha parlato sopra e, zittendolo, ha risposto: "Oh mio Dio. Quando parlo io, tu non parli!". Baldwin ha subito chiesto scusa abbassando lo sguardo: "Mi dispiace". "Ecco perché dovremmo eliminarlo dallo show", ha concluso lei prima di tornare a rispondere alle domande.