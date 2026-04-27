Trump contro Jimmy Kimmel: “Licenziatelo subito”. Nuovo scontro dopo una battuta su Melania

Altissima tensione tra il presidente e il volto televisivo, colpevole di avere fatto una battuta sulla First Lady, definita “vedova in attesa”. Trump ha attaccato pesantemente Kimmel e sua moglie lo ha definito “codardo” sui social.

Donald Trump torna all’attacco di Jimmy Kimmel e lo fa senza mezzi termini. Il presidente degli Stati Uniti ha chiesto apertamente il licenziamento del conduttore di ABC dopo una battuta su Melania Trump andata in onda durante il suo monologo, riaccendendo uno scontro che non è nuovo e che affonda le radici nei mesi scorsi.

La batuta di Kimmel su Melania Trump

A scatenare la polemica è stato uno sketch di Kimmel legato alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, in cui il conduttore ha ironizzato sulla First Lady, mostrata come se fosse presente in studio, con una frase destinata a far discutere: “Guardate Melania, così bella… ha il bagliore di una vedova in attesa”. Una battuta che Trump ha definito inaccettabile, soprattutto alla luce di quanto accaduto nelle scorse ore con gli spari all'Hilton nel tentativo di attentato a Trump.

Su Truth, Trump ha attaccato frontalmente il comico: “Jimmy Kimmel non è in alcun modo divertente”, ha scritto, criticando anche gli ascolti del programma e accusandolo di aver mandato in onda un “video falso” su Melania e Barron. Poi l’affondo più duro: secondo il presidente, quella battuta rappresenterebbe una “chiamata alla violenza”, motivo per cui ha chiesto a Disney e ad ABC di intervenire immediatamente.

L'attacco di Trump e di Melania

“Jimmy Kimmel dovrebbe essere licenziato subito”, ha scritto Trump, che ha sottolineato come questa volta si sia superato ogni limite. Un’escalation che coinvolge anche altre figure vicine alla Casa Bianca: Melania Trump ha definito il conduttore “un codardo”, mentre la portavoce Karoline Leavitt ha collegato la retorica anti-Trump a un clima che alimenterebbe episodi violenti.

Non è la prima volta che Trump prende di mira Kimmel. Già nei mesi scorsi il presidente aveva esercitato pressioni sul network ABC, contribuendo al clima che aveva portato allo stop temporaneo dello show. Un precedente che rende ancora più significativa l’attuale richiesta di licenziamento, trasformando quella che potrebbe sembrare una polemica su una battuta in uno scontro più ampio tra politica e intrattenimento.

Al momento né Jimmy Kimmel né ABC o The Walt Disney Company hanno commentato pubblicamente la vicenda. Ma il monologo del conduttore si è già trasformato in un caso mediatico, diventando l’ennesimo capitolo di un confronto sempre più diretto tra la Casa Bianca e uno dei volti più noti del late night americano.