Jimmy Kimmel sospeso e il suo show interrotto: i commenti su Charlie Kirk e Donald Trump che hanno causato il provvedimento

Il comunicato della ABC non lascia dubbi: “Jimmy Kimmel Live è stato sospeso a tempo indeterminato”. Provvedimento contro il comico e conduttore per le sue frasi sull’omicidio di Charlie Kirk e su Donald Trump. Esulta il Presidente USA: “Ottima notizia, finalmente ABC ha avuto il coraggio di farlo. Kimmel ha zero talento”.

Il comico e conduttore Jimmy Kimmel è stato sospeso dalla ABC per il suo monologo sull'omicidio di Charlie Kirk. Il suo show, dunque, per il momento non tornerà in onda. Un portavoce della rete, in un breve comunicato, ha ufficializzato la notizia che potrebbe compromettere la lunga carriera del conduttore: "Jimmy Kimmel Live è stato sospeso a tempo indeterminato".

Cosa ha detto Jimmy Kimmel sull'omicidio di Charlie Kirk. A fare precipitare gli eventi fino all'inaspettata sospensione dello show di Jimmy Kimmel è stato il monologo pronunciato dal comico nel corso dell'ultima puntata. Il cinquantasettenne ha parlato della "gang Maga (Make America Great Again)" e del loro presunto tentativo di manipolare la realtà circa l'omicidio di Chiarlie Kirk per strumentalizzare la vicenda e ottenere vantaggi politici. Nei giorni scorsi è stato arrestato il ventiduenne Tyler Robinson con l'accusa di avere sparato e ucciso il conservatore e fondatore di Turning point USA.

Perché Jimmy Kimmel è stato sospeso: le battute sull'omicidio di Kirk

Le frasi che Jimmy Kimmel ha pronunciato nel suo monologo e che gli sono costate la sospensione sono state: "La gang Maga sta tentando disperatamente di caratterizzare questo ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro e stanno facendo tutto il possibile per ottenere punti politici da questa vicenda". Inoltre, ha criticato la decisione di mettere le bandiere a mezz'asta per rendere omaggio a Kirk e ha ridicolizzato la reazione del Presidente Trump alla morte dell'uomo: "Non è così che un adulto elabora il lutto per l'omicidio di una persona che considerava un amico. Questo è il modo in cui lo fa un bambino di quattro anni che piange per la morte di un pesce rosso".

La reazione di Donald Trump

La reazione di Donald Trump non si è fatta attendere. Il Presidente, sul suo social Truth, ha gioito per l'uscita di scena di Jimmy Kimmel: "Ottima notizia per l'America. Jimmy Kimmel Show è stato cancellato. Congratulazioni alla ABC per avere avuto il coraggio di farlo finalmente. Kimmel ha zero talento e ascolti peggiori di Colbert, se possibile".