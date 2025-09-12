Chi è Tyler Robinson, il 22enne arrestato per l’omicidio di Charlie Kirk. Su un proiettile aveva scritto “Bella Ciao”

22 anni, residente nello Utah, Tyler Robinson è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver ucciso Charlie Kirk, co-fondatore di Turning Point USA e figura di spicco dell’estrema destra americana. Su un proiettile aveva scritto: “Ehi fascista! Prendilo!”. Su un altro “Bella Ciao”, in italiano.

Tyler Robinson, 22 anni residente nello Utah: sarebbe lui il presunto responsabile dell'omicidio di Charlie Kirk, co-fondatore di Turning Point USA e figura di spicco dell'estrema destra americana, da tempo nell'orbita dell'amministrazione Trump. L'informazione è stata confermata in conferenza stampa dal governatore Spencer Cox e in precedenza era stata preannunciata anche dall'inquilino della Casa Bianca, secondo cui il presunto killer sarebbe stato consegnato alla polizia "da una persona a lui molto vicina", forse suo padre. Il presidente ha anche espresso la speranza che l'assassino venga condannato a morte.

Chi è Taylor Robinson accusato di aver sparato e ucciso Charlie Kirk

Parlando ai giornalisti, Cox ha confermato l'identità del presunto attentatore, spiegando che un suo familiare ha contattato un amico dopo la sparatoria. Quest'ultimo ha poi chiamato l'ufficio dello sceriffo e ha riferito agli agenti che Robinson aveva confessato, o almeno insinuato, di essere stato lui a commettere l'omicidio. Il governatore ha quindi aggiunto che c'erano delle incisioni sulle munizioni inesplose rimaste nella pistola che, secondo i funzionari, è stata usata nella sparatoria. Una di queste diceva: "Ehi fascista! Prendilo!". Un'altra diceva: "Se leggi questo, sei gay LMAO", acronimo di "Laughing My Ass Off". In un'altra c'era scritto "Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao Ciao Ciao", in italiano.

Il governatore Spencer Cox ha dichiarato inoltre di credere che questo sia un momento spartiacque nella storia americana, ma che resta da vedere di che tipo. "È la fine di un capitolo oscuro della nostra storia, o l'inizio di un capitolo ancora più oscuro?".

Cox ha riferito che gli investigatori hanno interrogato il coinquilino di Tyler Robinson, il quale ha mostrato loro dei messaggi tra lui e un account con il nome "Tyler" sull'app di messaggistica Discord. Nei messaggi, "Tyler" dichiarava la necessità di recuperare un fucile da un punto di consegna, lasciarlo in un cespuglio, sorvegliare l'area in cui il fucile era stato lasciato e di tenerlo avvolto in un asciugamano. Nei messaggi, ha aggiunto, si parlava anche di incidere proiettili, di un mirino e del fatto che il fucile fosse "unico".

Come è stato rintracciato l'assassino di Charlie Kirk: le indagini

L'agguato è avvenuto due giorni fa durante un evento organizzato dalla sezione locale di Turning Point USA presso la Utah Valley University, a sud di Salt Lake City. Kirk è deceduto poco dopo in ospedale. Secondo il Commissario del Dipartimento di Pubblica Sicurezza dello Utah Beau Mason, il colpo mortale è stato esploso da una distanza di circa 160 metri, probabilmente dal tetto di un edificio del campus.

Charlie Kirk, 31 anni.

Le immagini di sorveglianza hanno poi mostrato il presunto assassino in fuga attraverso i tetti del campus universitario, saltando da un edificio prima di allontanarsi verso un quartiere residenziale. Nelle ore che hanno seguito il delitto l'FBI ha recuperato quello che viene descritto come un fucile ad azione manuale ad alta potenza in un'area boschiva dove si presumeva sia fuggito l'attentatore. Sul tetto sono state rinvenute tracce significative: un'impronta del palmo, un'impronta dell'avambraccio e un'impronta di scarpa, successivamente posti sotto analisi. Gli investigatori hanno ricostruito il percorso di Robinson attraverso scale e tetti del campus, tracciando i suoi movimenti fino alla fuga finale.

Stando a quanto riferisce il New York Times , la polizia avrebbe arrestato Robinson giovedì sera (ora dello stato dello Utah) a St. George, vicino al Parco nazionale di Zion, circa 250 miglia a sud-ovest del campus in cui Kirk è stato assassinato. Poco dopo, il presidente Donald Trump ha annunciato l'arresto in un'apparizione su Fox News affermando che "qualcuno molto vicino" a Robinson lo aveva denunciato alle forze dell'ordine. "Penso con un alto grado di certezza che lo abbiamo in pugno", ha aggiunto Trump. Secondo la CNN, Tyler Robinson aveva in precedenza confessato a suo padre di aver ucciso Kirk, quindi potrebbe essere stato proprio il genitore a fare il suo nome alla polizia. Il sospetto, ad ogni modo, si trova in questo momento in custodia e sarebbe sotto interrogatorio: non è stato ancora chiarito quale sia stato il suo movente, né se si tratta di un individuo politicizzato.