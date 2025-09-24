Lo sfogo rabbioso di Donald Trump per il ritorno di Jimmy Kimmel: “ABC branco di perdenti, vi metterò alla prova”

La reazione furiosa di Donald Trump per il ritorno di Jimmy Kimmel in TV. Il Presidente degli Stati Uniti minaccia azioni legali contro la ABC: “L’ultima volta mi avete dato 16 milioni di dollari, stavolta sarà ancora più redditizio”. E svela che gli era stata assicurata la cancellazione dello show.

Jimmy Kimmel è tornato in TV e Donald Trump non ci sta. Il Presidente degli Stati Uniti, che nei giorni scorsi aveva esultato per la cancellazione dello show, ha pubblicato su Truth un messaggio carico di veleno contro il comico, ma anche contro la ABC. Lo sfogo di Trump lascia trapelare tutta la sua rabbia per il cambio di rotta della rete: "Non posso credere che la ABC Fake News abbia ridato il suo lavoro a Jimmy Kimmel".

Donald Trump rivela che gli era stata assicurata la cancellazione dello show. Il Presidente ha dichiarato: "Alla Casa Bianca era stato detto dalla ABC che il suo show era stato cancellato. È successo qualcosa". Quindi si è chiesto come mai la ABC abbia fatto questa inversione di marcia, dato che "il pubblico di Kimmel è inesistente e il talento non c'è mai stato". E ha continuato nel suo sfogo rabbioso:

Perché dovrebbero volere indietro qualcuno che lavora così male, che non è divertente e che mette a repentaglio la Rete trasmettendo spazzatura democratica? È solo un altro braccio del DNC (Comitato Nazionale Democratico). Ciò rappresenta un contributo illegale alla campagna elettorale.

L'invettiva contro la ABC. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha continuato nella sua invettiva rivolgendosi direttamente alla ABC e minacciando ripercussioni: "Credo che metteremo alla prova la ABC". E ha fatto riferimento alle precedenti battaglie legali con la rete: "L'ultima volta che ho fatto causa alla ABC mi hanno dovuto dare 16 milioni di dollari. Questa volta sembra ancora più redditizia". E ha concluso con un insulto: "Siete un vero branco di perdenti! Lasciamo che Jimmy Kimmel marcisca nei suoi bassi ascolti". Intanto, Jimmy Kimmel nel suo nuovo monologo ha rimarcato quanto sia "illegale" e "antiamericana" la censura che Trump ha tentato di attuare nei suoi confronti.