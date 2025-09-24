Cosa ha detto Jimmy Kimmel, il monologo del ritorno in TV: “Trump ha provato a cancellarmi”

Jimmy Kimmel è tornato in TV dopo la sospensione dei giorni scorsi. Il monologo del comico che ha chiarito di non aver mai voluto prendersi gioco dell’omicidio di un giovane uomo, che ritiene sia da attribuire al gesto di “un individuo profondamente disturbato”. Si è commosso per le parole di Erika Kirk, ma ha anche condannato la censura e attaccato Donald Trump.

Jimmy Kimmel è tornato in diretta sulla ABC dopo la sospensione del suo show per il monologo su Charlie Kirk e Donald Trump. All'inizio della puntata, si è preso quindici minuti per commentare l'accaduto. Ha assicurato che non è mai stata sua intenzione prendersi gioco dell'omicidio di Kirk, né incolpare qualcun altro di un atto che è evidentemente frutto di "un individuo profondamente disturbato".

Jimmy Kimmel non intendeva prendersi gioco di Charlie Kirk. Il conduttore e comico, all'inizio del suo show, ha precisato di non illudersi di poter fare cambiare idea a chi ha percepito come gravemente offensive le sue parole. Tuttavia, ha voluto fare chiarezza: "Non mi illudo di farvi cambiare idea, ma voglio che una cosa sia chiara, perché è importante per me come essere umano. Vorrei capiste che non è mai stata mia intenzione sminuire l'omicidio di un giovane. Non credo ci sia niente di divertente in questo".

Non voleva incolpare qualcuno dell'omicidio. Jimmy Kimmel ha anche chiarito che non intendeva addossare le colpe a una categoria specifica: "Non volevo incolpare nessun gruppo specifico per le azioni di chi è evidentemente un individuo profondamente disturbato. Era davvero il contrario di ciò che stavo tentando di dire". Le sue parole, nel monologo che gli è costato la sospensione, erano state: "La gang Maga sta tentando disperatamente di caratterizzare questo ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro e stanno facendo tutto il possibile per ottenere punti politici da questa vicenda".

Le critiche al tentativo di censura. Jimmy Kimmel si è tolto anche un sassolino dalla scarpa. Ha criticato aspramente il tentativo di censura: "Non è legale. Non è americano. È antiamericano". E ha continuato, evidenziando l'importanza di tutelare la libertà di espressione: "Questo show non è importante. Ciò che è importante è poter vivere in un Paese che permette che ci sia uno show come questo". Poi, si è rivolto direttamente a Trump: "Ha provato in tutti i modi a cancellarmi". E ha continuato: "Il nostro Presidente festeggia quando una persona perde il suo lavoro solo perché lui non sa stare allo scherzo". Il suo fare il tifo per la perdita di lavoro è "pericoloso" e "antiamericano": "La minaccia del governo di mettere a tacere un comico che non piace al Presidente è antiamericana. Non si può permettere al nostro Governo di controllare ciò che diciamo o non diciamo in televisione"

Le parole per la moglie di Charlie Kirk. Infine, Jimmy Kimmel ha rivolto un pensiero alla moglie di Charlie Kirk. È rimasto profondamente colpito dalle parole di Erika Kirk che ha detto di essere pronta a perdonare l'assassino del marito: "Mi ha toccato profondamente. E se c'è qualcosa che possiamo imparare da questa tragedia, spero possa essere questa".