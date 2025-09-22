Jimmy Kimmel torna in tv, annullata la sospensione del suo show: andrà in onda domani 23 settembre

Lo show di Jimmy Kimmel torna in tv. Il Jimmy Kimmel live era stato sospeso dalla ABC dopo alcune dichiarazioni del conduttore e comico per le sue frasi sull’omicidio di Charlie Kirk e su Donald Trump. Il programma andrà di nuovo in onda: la prossima puntata sarà trasmessa nella serata di martedì 23 settembre.

A farlo sapere il network con una nota, spiegando anche le motivazioni che avevano portato alla decisione:

Mercoledì scorso abbiamo deciso di sospendere la produzione dello show per evitare di infiammare ulteriormente una situazione di tensione in un momento così carico di emozioni per il nostro Paese. È una decisione che abbiamo preso perché ritenevamo che alcuni commenti fossero inopportuni e quindi insensibili. Abbiamo trascorso gli ultimi giorni a confrontarci con Jimmy e, dopo queste conversazioni, abbiamo deciso di riprendere lo show martedì.