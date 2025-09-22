spettacolo
Jimmy Kimmel torna in tv, annullata la sospensione del suo show: andrà in onda domani 23 settembre

Jimmy Kimmel torna in tv dopo la sospensione del suo show (Jimmy Kimmel live). Ad annunciarlo ABD in una nota. La prossima puntata sarà trasmessa domani, martedì 23 settembre. A portare allo stop alcune dichiarazioni del conduttore e comico sul recente caso di Charlie Kirk.
A cura di Elisabetta Murina
Lo show di Jimmy Kimmel torna in tv. Il Jimmy Kimmel live era stato sospeso dalla ABC dopo alcune dichiarazioni del conduttore e comico per le sue frasi sull’omicidio di Charlie Kirk e su Donald Trump. Il programma andrà di nuovo in onda: la prossima puntata sarà trasmessa nella serata di martedì 23 settembre.

A farlo sapere il network con una nota, spiegando anche le motivazioni che avevano portato alla decisione:

Mercoledì scorso abbiamo deciso di sospendere la produzione dello show per evitare di infiammare ulteriormente una situazione di tensione in un momento così carico di emozioni per il nostro Paese. È una decisione che abbiamo preso perché ritenevamo che alcuni commenti fossero inopportuni e quindi insensibili. Abbiamo trascorso gli ultimi giorni a confrontarci con Jimmy e, dopo queste conversazioni, abbiamo deciso di riprendere lo show martedì.

