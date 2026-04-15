Marco Travaglio si scaglia contro i Berlusconi: “Tajani è stato convocato a Mediaset per ricevere ordini”

Durante la puntata di Otto e mezzo di martedì 14 aprile, Marco Travaglio si è scagliato in maniera decisa contro Mediaset, parlando in maniera diretta di Marina e Pier Silvio Berlusconi. Il direttore del Fatto Quotidiano non si è risparmiato e ha parlato di come l'azienda di Cologno Monzese influenzi le dinamiche interne di Forza Italia, in maniera a suo avviso inaccettabile.

Il giornalista aveva già affrontato la questione nell'editoriale pubblicato a inizio settimana sul quotidiano da lui diretto ed è tornato sulla questione, ospite di Lilli Gruber, nel corso di un blocco dedicato alle parole che il presidente Trump ha rivolto a Giorgia Meloni, definendola "poco coraggiosa". Travaglio è poi passato a commentare l'incontro tra il Ministro Tajani e Pier Silvio Berlusconi avvenuto nelle sedi Mediaset e anche in collegamento nel noto talk show ha dichiarato:

Forse in Italia, finito di dare lezioni di liberaldemocrazia agli ungheresi, si comincerà a notare una sconcezza tutta nostra: un’azienda privata nata e ingrassata per 50 anni violando mezzo Codice penale, corrompendo giudici, politici, finanzieri e testimoni, finanziando la mafia, falsificando i bilanci e frodando il fisco, controlla tuttora la cassa di un partito al governo e dunque ne decide il segretario, la linea politica, i candidati e persino i capigruppo parlamentari.

Il giornalista è poi entrato nel dettaglio e si è scagliato in maniera piuttosto dura contro i Marina e Pier Silvio Berlusconi, facendo anche un paragone con il padre, verso il quale non si è mai risparmiato esprimendo sempre il suo dissenso. Anche in questa occasione, Travaglio ha sottolineato come questo modo di agire non sia accettabile in un paese democratico:

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