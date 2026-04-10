Pulp Podcast vs Travaglio e Lucarelli: le due versioni dello scontro al Teatro Brancaccio

Il Teatro Brancaccio di Roma come arena involontaria di uno scontro che rischia di diventare il più cliccato del weekend. Ivan Grieco, inviato sul "campo" del Pulp Podcast, il format di Fedez e Davide Marra, si è avvicinato a Marco Travaglio a margine di un evento in cui il direttore del Fatto Quotidiano stava firmando copie del suo libro. Obiettivo dichiarato: strappare una dichiarazione sull'inchiesta di Pulp soprannominata "Cremlino Gate", quella sui finanziamenti extra-UE al giornale di Travaglio. Ne esce un reel pubblicato sui canali del podcast, una controreplica feroce di Selvaggia Lucarelli e un'ulteriore clip in cui Grieco cerca di raggiungere la giornalista rivolgendole una serie di domande che non troveranno risposta.

L'avvicinamento a Travaglio

Secondo la ricostruzione di Pulp Podcast, Grieco si è presentato all'evento con l'intenzione di invitare Travaglio in trasmissione, offrendogli la possibilità di rispondere pubblicamente alle domande sollevate dall'inchiesta. In particolare, due i punti rimasti irrisolti secondo il podcast: il famoso milione di fondi extra-UE e la questione degli sponsor della scuola di giornalismo del Fatto Quotidiano, su cui il direttore avrebbe invece opposto il silenzio totale.

La versione di Lucarelli: "Il Giulio Golia di Torre Maura"

Nel frattempo, presente all'evento, Selvaggia Lucarelli riprende col telefono l'intera scena e la ripubblica sui suoi profili. La sua lettura dell'accaduto è, riassunta in breve, che Grieco è "lo scagnozzo di Fedez", che il loro tentativo di incalzare Travaglio rappresenterebbe una performance da "Iene picchiatelle". Poi definisce Grieco come "il Giulio Golia di Torre Maura", il suo collega "il Lucci dell'agropontino". E su Travaglio, con il suo "sorrisetto da rettile". E ancora: "la gente in fila era indecisa tra il mandarli a cagare o lasciargli 1 euro e due Buondì per la colazione".

La versione di Pulp Podcast

Il cerchio si chiude con Pulp Podcast che pubblica un secondo reel in cui Grieco tenta di raccogliere una dichiarazione anche da Selvaggia Lucarelli, ma senza successo. Le domande vertevano ovviamente sui metodi della giornalista nel porre le domande e il suo relativo sfuggire a una risposta, quando le domande sono rivolte a lei. Nel video, Lucarelli non risponde e si allontana. Sui social, ci si è già divisi a metà.