AL GF Renato è accusato di aver parlato dell’intimità con Lucia, lei: “Volevi l’approvazione di Selvaggia?”

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Nella puntata di martedì 7 aprile del Grande Fratello si è fatta chiarezza, o almeno i diretti interessati hanno provato a farla, sul quello che ha preso il nome di tanga gate. Nei giorni scorsi, Renato Biancardi e Lucia Ilardo si sono avvicinati in maniera piuttosto intima e nella casa, complici anche le immagini recuperate dal daytime, sembrava che tra loro ci fosse stato un approccio che andasse oltre il bacio che già si sono scambiati un paio di settimane fa. Eppure, nel racconto, qualcosa non torna e il tutto esplode in puntata quando Selvaggia Lucarelli accusa il gieffino di essere stato squallido nel parlare della sua intimità, mentre lui cerca di difendersi in tutti i modi.

Il tanga gate al GF e le accuse di Selvaggia Lucarelli a Renato Biancardi

A generare un caos tra pubblico, inquilini e opinioniste è stata la frase pronunciata da Renato Biancardi mentre parlava Blu in un momento di confidenza tra loro. La frase in questione era "Te l'ha detto che me l'ha data". Ma l'oggetto non è quello che nell'immaginario (seppur sbagliato) comune, si potrebbe pensare. Il napoletano, infatti, stava parlando di un tanga che Lucia gli avrebbe dato, ma questa frase è stata male interpretata tanto che Selvaggia Lucarelli si è fiondata contro Biancardi dicendo: "Hai detto a Blu una cosa squallida, descrivere l'intimità tra te e Lucia l'ho trovato veramente triste" e in sottofondo la gieffina non faceva altro che ripetere "Che schifo, mi fai schifo". Lui, intanto, cercava di spiegare: "Non ho mai detto niente di quello che ho fatto con Lucia".

Lo scontro tra Lucia e Renato post puntata

A fine puntata è inevitabile lo scontro tra Lucia e Renato. "Non ho bisogno dell'approvazione di nessuno, né di Adriana Volpe, né di Antonella Elia" e lui ribatte: "Però ti piace l'approvazione di Selvaggia, a dirle brava, brava, meno male che ci sei tu". E Lucia continua: "La volevi tu l'approvazione di Selvaggia? Ti dà fastidio? È per questo che volevi uscire la sera. Non voglio più avere niente a che fare con te". Allora Biancardi si impunta, facendo capire a Lucia il suo punto di vista: "Io non voglio che la gente pensi che io come uomo faccia queste cose schifose, se qualcuno fa una roba del genere, di quella che mi accusano di far fatto con te, io gli apro la testa". E ancora: "Non gli ho detto nemmeno che ci siamo baciati. Non avrei detto niente, anche se fosse successo qualcosa. Sembra che sia tu a che vuoi far uscire le cose". La discussione continua con Lucia che alla fine ammette di credere a Renato: "Ti credo, ti sto dicendo che credo a quello che mi state dicendo", dopo che anche Blu ha raccontato la sua versione dei fatti e cioè che da parte del gieffino non c'era stata nessuna confidenza intima, se non quella di aver ricevuto uno slip da Lucia: "Me l'ha chiesto lui, pensa che cretino" sottolinea lei.