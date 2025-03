video suggerito

L'ex moglie di Hulk Hogan in lacrime sui social, lui e la nuova moglie mangiano popcorn come reazione La ex moglie finisce in lacrime sui social raccontando della vita sregolata di Hulk Hogan. La reazione del wrestler e della nuova moglie sui social: mangiano popcorn in silenzio. E la figlia Brooke prende le distanze da entrambi.

Una brutta pagina, in qualsiasi modo la si pensi su questa vicenda. Nella scorsa settimana ha tenuto banco la vicenda di un video pubblicato da Linda Hogan, ex moglie del popolare wrestler Hulk Hogan. Nel video straziante, le lacrime di lei che racconta il matrimonio fallito, la sua relazione inesistente con la loro figlia Brooke, i mancati versamenti degli assegni di mantenimento e il fatto che sia sempre stato "un completo bugiardo" e "un dipendente dal sesso". La reazione di Hulk Hogan e della sua nuova moglie Sky Daily (che ha preso il cognome di Hogan) è stata incredibile: entrambi mangiano popcorn in un video.

La reazione di Hulk Hogan e di sua moglie Sky Daily

La coppia ha pubblicato un video congiunto su Instagram sabato sera, apparendo piuttosto divertita mentre mangiava popcorn. Il video non aveva didascalia e nessuno dei due ha detto una parola, ma il messaggio sembra abbastanza chiaro e diretto nei confronti della ex moglie del wrestler. Le reazioni sui social sono state quasi tutte a favore di Hulk Hogan, un vero e proprio mito negli Stati Uniti, soprattutto in questo periodo a trazione "trumpista" (questo potrebbe avergli causato qualche fischio durante la sua ultima apparizione alla WWE).

Anche la figlia ha reagito e ha preso le distanze da entrambi

Brooke Hogan, la figlia del wrestler e della prima moglie, ha preso le distanze da entrambi. Ha spiegato a Tmz di non parlare più con nessuno dei due, a causa degli abusi emotivi, verbali "e talvolta anche fisici" nei suoi confronti. Secondo quanto rivelato da Tmz, Brooke ha confermato di non essere mai stata picchiata da Hulk Hogan, questo significherebbe che sarebbe stata Linda, che ha replicato duramente proprio a TMZ annunciando di voler trascinare in tribunale proprio la figlia. Insomma, non una bella situazione.