Hulk Hogan turbato dalla veemente reazione del pubblico durante la sua ultima apparizione nella WWE Hulk Hogan è rimasto scosso a Los Angeles, dove ha ricevuto un’accoglienza davvero brutta nel momento del suo ritorno nella WWE, nel giorno del primo show di Netflix. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Hulk Hogan è stato per anni uno dei simboli del wrestling, che ha acquisito una ulteriore popolarità mondiale anche grazie alle gesta dell'americano, che dopo essere stato messo da parte per diversi anni è tornato protagonista per una serata. Ma quando Hogan è tornato sulla scena, a Los Angeles, non ha ricevuto l'accoglienza che si immaginava, e per questo ne è rimasto oggettivamente molto scosso.

Il ritorno di Hulk Hogan a Los Angeles

Netflix ha stretto un accordo rivoluzionario da 5 miliardi di dollari (in dieci anni) con la WWE, che tutti coloro che hanno l'abbonamento alla piattaforma possono seguire (eccetto che in Italia). Il primo episodio del Monday Night Raw è andato in onda a Inglewood, Los Angeles, sugli spalti c'erano 17 mila persone. L'episodio ha dato vita a una nuova era, ma non si può non considerare il passato se si ci vuole proiettare al futuro.

Fischi per Hulk Hogan

Così sono state invitate una serie di leggende. Alla serata evento hanno partecipato The Rock, John Cena, The Undertaker e Hulk Hogan, che era presente pure perché la WWE ha annunciato un accordo pluriennale con il marchio di birra ‘Real American Beer', che ha l'ex campione come socio e testimonial. Hogan ha iniziato il suo show parlando alla platea, pensando forse di ottenere l'ovazione dei bei tempi e invece ha ricevuto sonori fischi, certo c'è stato anche qualche applauso ma hanno prevalso i fischi, che non lo hanno lasciato indifferente. È parso scosso e molto a disagio l'americano, che non è riuscito a nascondere ciò.

Perché Hogan era stato escluso dall'Hall of Fame di Hogan

Hulk Hogan i fischi se li è presi perché un po' di anni fa è finito coinvolto in una brutta vicenda, che lo ha portato fino all'esclusione dell'Hall of Fame del Wrestling. Il classe 1953 finì nella bufera perché vennero fuori delle parole orribili, parole che aveva pronunciato nei confronti del fidanzato, dell'epoca, della figlia. Parole di stampo razzista, che una volta divenute di dominio pubblico produssero l'esclusione dell'Hall of Fame e l'immediata rescissione del contratto con il WWE.

Quelle parole intollerabili hanno messo alla berlina Hogan, che cercò di scusarsi ma era impossibile mettere una pezza, disse di non essere razzista né di avere astio contro uomini e donne nere. Ma non è bastato per un rapido reintegro nel suo mondo. Con il tempo le cose sono cambiate e Hogan, che è stato nella campagna elettorali delle Presidenziali anche al fianco di Donald Trump, è tornato sulla scena della WWE, ma il rientro non è stato come lo aveva sognato.