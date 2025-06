video suggerito

Hulk Hogan non è "in punto di morte con la famiglia al capezzale": perché è in ospedale Smentite le voci sulla presunta morte di Hulk Hogan: l'ex campione WWE è in ospedale per problemi cronici alla schiena, ma non è in pericolo di vita.

A cura di Marco Beltrami

Come sta Hulk Hogan, leggenda del wrestling? Nelle ultime ore si sono diffuse delle preoccupanti indiscrezioni sul suo stato di salute. In particolare il conduttore di una radio locale, Bubba the Love Sponge, ha parlato di condizioni critiche, con la famiglia al capezzale del 71enne. Tutto però è stato smentito da un portavoce della famiglia Hogan.

Hulk Hogan sul letto di morte, la rivelazione in radio

Andiamo con ordine. Le voci su un Hulk sul letto di morte avevano fatto subito il giro del web e dei social. Colui che le ha diffuse si è detto sicuro, parlando di una fonte certa e misteriosa. Proprio per questo, a suo dire, sarebbero stati convocati anche i suoi parenti per permettere loro di salutarlo un’ultima volta. Bubba ci ha tenuto però a sottolineare che le sue informazioni sarebbero potute cambiare con il passare del tempo.

La smentita sulle condizioni di Hogan

Una persona vicina alla famiglia dell'ex campione WWE, famoso anche per il suo impegno nel cinema, ha però voluto chiarire che Hulk non è in pericolo di vita. A suo dire, Hogan starebbe affrontando gli stessi problemi che lo affliggono da anni. Anzi, a TMZ Sports sarebbe stato rivelato che l'ex stella del ring avrebbe ripreso tutti i movimenti.

In pratica, Hulk Hogan si era sottoposto a un intervento chirurgico, rivelatosi un successo. Si tratta solo dell'ennesima operazione per cercare di risolvere i problemi che il suo corpo ha dovuto affrontare sul ring durante e dopo la sua leggendaria carriera.

Due anni fa, uno degli amici storici di Hulk Hogan, Kurt Angle, condivise notizie tutt'altro che positive sul campione. Infatti, l'ex campione olimpico ha raccontato che Hogan era anche costretto a camminare con l’aiuto di un bastone a causa delle conseguenze di un delicato intervento chirurgico a cui si era sottoposto nelle settimane precedenti. Secondo quanto riferito da Angle, l’ex volto simbolo della WWE avrebbe perso gran parte della sensibilità nella parte inferiore del corpo. Riesce ancora a utilizzare in parte le gambe, ma senza un supporto adeguato muoversi diventa estremamente difficile.