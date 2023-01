Hulk Hogan non sente più le gambe, si muove col bastone: “Il wrestling se l’è mangiato” L’icona del Wrestling Hulk Hogan deve fare i conti con un peggioramento delle sue condizioni di salute. Purtroppo è costretto a camminare con un bastone.

A cura di Marco Beltrami

Hulk Hogan è il wrestling. Il classe 1953 con le sue gesta ha contribuito a far accrescere in maniera esponenziale la popolarità della lotta libera americana, in quella che è considerata da tutti l'epoca d'oro della stessa. Oggi però c'è grande apprensione sulle condizioni di salute dell'iconico personaggio: le ultime indiscrezioni riportate da un suo ex collega, ovvero Kurt Angle, sono tutt'altro che incoraggianti.

Con le sue imprese dentro e fuori dal ring Hulk Hogan, all’anagrafe Terry Eugene Bollea (suo nonno era originario della provincia di Vercelli), ha collezionato nella sua esperienza sul ring tantissimi record. Dotato di un fisico eccezionale, che ha saputo unire ad un carattere istrionico, e al grande carisma, Hogan ha lasciato un segno indelebile nella WWE, come confermato anche dal suo inserimento nella Hall of Fame. Memorabili le sue performance con altre figure storiche come per esempio André the Giant, ma anche Macho Mane e Ultimate Warrior. Dal ring a Hollywood, Hogan ha fatto capolino anche sul grande e piccolo schermo con la memorabile comparsa nella saga di Rocky, al fianco del suo amico Sylvester Stallone.

A proposito di amici, rientra in questa cerchia anche l'ex lottatore Kurt Angle che purtroppo non ha comunicato buone notizie su Hulk Hogan. Quest'ultimo infatti deve necessariamente utilizzare un bastone per poter camminare. Una situazione figlia di un intervento chirurgico a cui il 69enne si è sottoposto nelle scorse settimane. Nel suo podcast Angle ha rivelato che purtroppo il suo ex collega ha perso gran parte della sensibilità sotto la vita. Può contare ancora su un parziale uso delle gambe ma senza il sostegno spostarsi è a dir poco complicato.

Nel suo podcast, Kurt Angle ha rivelato: "Aveva i nervi tagliati dalla parte inferiore del corpo, non riesce a sentire la sua parte inferiore del corpo. Quindi, deve usare il suo bastone per andare in giro. Pensavo stesse usando il bastone perché ha dolore alla schiena. Non ha alcun dolore, non ha proprio niente. Non riesce a sentire niente". Hulk Hogan per ora non ha voluto commentare le parole del suo amico che ha poi chiosato: "Così ora non riesce a sentire le gambe. Quindi deve camminare con un bastone che è, sai, è piuttosto serio, amico".

Nel suo ultimo post contenuto su Instagram, l'ex leggenda della WWE si mostra in piedi e non fa riferimento alla questione mostrandosi alle prese con il karaoke. Angle ha ammesso di aver saputo tutto durante l'incontro che hanno avuto la scorsa settimana in occasione del 30° anniversario di WWE Raw a Filadelfia. Questi problemi arrivati dopo interventi chirurgici, sembrano figli anche dei colpi ricevuti durante la carriera, con Hogan che è stato a lungo sul ring alla luce della sua longeva esperienza. E infatti l'amico e collega ha spiegato: "Ha messo il suo cuore e la sua anima nel business e se lo è mangiato. È il nome e il volto dell'azienda. È il ragazzo che ha rivoluzionato il wrestling professionistico. Ho così tanto rispetto per lui".

Già sua figlia Brooke nel 2021 parlò delle 25 operazioni chirurgiche a cui il padre si era complessivamente sottoposto in carriera. Una situazione poi chiarita anche dal diretto interessato: "Le mie ginocchia sono finte, i fianchi sono finti, la schiena è piena di metallo e parte della mia faccia è piena di metallo". Già nel 2006 Hulk Hogan dovette fare i conti con le prime conseguenze dell'età e della sua carriera, nonostante un ritorno poi sul ring nel 2013: "Sto andando fuori di testa. Sto cominciando a capire che sono molto più grande… E con l'età, è difficile essere lo stesso ragazzo affidabile che sono stato in passato. Mi rendo conto che man mano che raggiungo l'età, non posso andare avanti per sempre".