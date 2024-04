video suggerito

Perugia-Monza di volley maschile in finale scudetto, dove vederla oggi in TV e streaming sulla Rai Perugia-Monza è la Gara 3 della finale di volley maschile, al momento in parità: la sfida è in programma giovedì 25 aprile alle ore 18:00 con diretta TV su Rai 2. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La finale scudetto di volley maschile tra Perugia e Monza entra nel vivo: i brianzoli hanno vinto a sorpresa nel tie-break di Gara 2 portando il risultato complessivo sull'1-1 e lasciando in perfetto equilibrio la situazione. Per questo la partita del 25 aprile alle ore 18:00 al Pala Barton di Perugia sarà uno snodo fondamentale per decidere chi si aggiudicherà il titolo di campioni d'Italia. Anche questa volta l'appuntamento sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su Rai 2. Entusiasmante sarà il duello a distanza tra Stephen Maar e Wilfredo Leon, i migliori in campo in Gara 2. Monza sogna di compiere un'altra impresa per tentare la rimonta, ma la squadra favorita per la vittoria finale (almeno sulla carta) resta sempre Perugia.

Dove vedere Perugia-Monza in TV: il canale in chiaro

Sarà possibile seguire Gara 3 in diretta Tv in chiaro, senza dover sottoscrivere nessun tipo di abbonamento. La partita tra Perugia e Monza si giocherà giovedì 25 aprile al pala Barton di Perugia e sarà visibile gratuitamente su Rai 2 da tutti gli appassionati: sarà l'unico appuntamento trasmesso su questo canale, ad eccezione dell'eventuale Gara 5.

La diretta streaming della finale scudetto di volley su RaiPlay

Il terzo atto di Monza-Perugia di volley maschile sarà visibile in diretta streaming in modo del tutto gratuito. Basterà collegarsi con la piattaforma RaiPlay accessibile, da smartphone, tablet, pc e smart tv, che trasmetterà la diretta di Rai 2 nella finestra dedicata. Il match sarà trasmesso anche in streaming su VBTV, piattaforma che però prevede la possibilità di abbonamenti a pagamento per la visione dei match.

A che ora si gioca Perugia-Monza di volley maschile

La Gara 3 della finale Scudetto di volley maschile tra Monza e Perugia è in programma oggi, giovedì 25 aprile al Pala Barton di Perugia a partire dalle ore 18:00.