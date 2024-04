Conegliano-Scandicci di volley femminile oggi in finale Scudetto, dove vederla in TV e streaming sulla Rai

video suggerito

Conegliano-Scandicci è la gara-1 della finale Scudetto della Serie A1 2023-2024 di volley femminile e si gioca mercoledì 17 aprile 2024 alle ore 20.30. Il primo atto si disputerà al Palaverde di Villorba di Treviso e si potrà seguire in diretta TV e in streaming sulla Rai.

La Imoco Volley Conegliano di Daniele Santarelli ha superato Novara a gara-3 : le Pantere sfrutteranno il tifo del proprio pubblico per portarsi subito in vantaggio contro le ragazze di Massimo Barbolini, che in semifinale hanno battuto Milano con due netti 3-0 e proveranno a mettere in difficoltà la corazzata veneta. I precedenti tra le due squadre sono 31 con 25 vittorie delle venete e 6 delle toscane: quest’anno in Regular Season per le Pantere due vittorie, 3-1 fuori casa e 3-0 al Palaverde. Nei playoff due volte le due squadre si sono sfidate, ma in semifinale con entrambi i successi di Conegliano per 2-0 nel 2017 e nel 2021.

La serie si gioca al meglio delle cinque partite e incoronerà la squadra Campione d’Italia: di fronte c'è chi il titolo lo ha vinto l’anno scorso, e nelle ultime cinque edizioni di fila, ovvero la Imoco Conegliano; e dall'altra parte c'è Scandicci per la prima volta. L'eventuale "bella" si disputerà tra le mura della formazione gialloblù guidata da Daniele Santarelli, tecnico capace di portare la Turchia sul gradino più alto agli Europei femminili di un anno fa e la Serbia su quello Mondiale nel 2022.

Dove vedere Conegliano-Scandicci in TV: il canale in chiaro

Conegliano-Scandicci, gara-1 della finale scudetto della Serie A1 di volley femminile, sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su RaiSportHD e su Sky, con Sky Sport Arena come canale di riferimento.

La diretta streaming della finale scudetto di volley su RaiPlay

La prima sfida della finale Scudetto sarà visibile in diretta streaming su Rai Play e VBTV.

A che ora si gioca Conegliano-Scandicci di volley femminile

Conegliano-Scandicci, gara-1 della finale Scudetto della Serie A1 2023-2024 di volley femminile, si gioca mercoledì 17 aprile alle ore 20.30. Questo il calendario:

Mercoledì 17 aprile

20.30 Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano–Savino Del Bene Scandicci

Sabato 20 aprile

20.30 Savino Del Bene Scandicci-Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano

Mercoledì 24 aprile

18 Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano–Savino Del Bene Scandicci

Ev Sabato 27 aprile

Savino Del Bene Scandicci-Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano

Ev Martedì 30 aprile

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano–Savino Del Bene Scandicci