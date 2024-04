video suggerito

Conegliano-Scandicci di volley femminile in finale scudetto, dove vederla oggi in TV e streaming sulla Rai Imoco Volley Conegliano e Savino del Bene Scandicci si sfidano questa sera alle 20:30 per Gara-2 della finale Scudetto del volley femminile. In perfetta parità dopo le prime due partite, al PalaVerde si capirà che riuscirà nell’allungo verso il tricolore. Diretta in chiaro su Rai Sport HD e su RaiPlay. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi mercoledì 24 aprile si gioca Conegliano-Scandicci, gara-3 della finale Scudetto della Serie A1 2023-2024 di volley femminile. La partita è in programma alle 20:30, e vedrà di fronte due squadre che hanno conquistato a testa una vittoria nelle due gare precedenti lasciando la serie in totale equilibrio. Diretta TV e streaming anche in chiaro sulle reti Rai (Rai Sport HD, RaiPlay).

La Savino del Bene Scandicci si sta giocando per la prima volta nella sua storia il titolo italiano ed è una autentica outsider contro la favorita Imoco Volley Conegliano che sta dominando la scena del volley femminile da oramai diversi anni. Le emozioni non sono mancate nelle prime due sfide, con gara-1 dove Scandicci contro ogni pronostico è andata a violare il PalaVerde, per poi però subire il ritorno delle Pantere in Gara-2, perdendo davanti al proprio pubblico.

Partita: Conegliano-Scandicci

Dove: PalaVerde (Conegliano)

Orario: 20:30

Quando: mercoledì 24 aprile 2024

Diretta TV: Rai Sport HD, Sky Sport

Diretta Streaming: RaiPlay, SkyGo

Conegliano-Scandicci, dove vederla in diretta TV

La finale scudetto del volley femminile è arrivata a Gara-3 in perfetto equilibrio: a Conegliano, le Pantere ospitano Scandicci che proverà a ripetere l'impresa di Gara-1. La gara sarà visibile in chiaro in TV grazie alla Rai, su Rai Sport HD. Per gli abbonati Sky, partita in esclusiva a pagamento su Sky Sport.

Dove vedere Conegliano-Scandicci in diretta streaming

Conegliano-Scandicci in diretta streaming è visibile sia in chiaro sia a pagamento. Tutti, senza costi aggiuntivi, possono seguire Gara-3 collegandosi su RaiPlay, il portale in chiaro usufruibile senza abbonamenti. Per gli utenti Sky invece, su pc o su mobile, sarà possibile utilizzare l'app di riferimento, Sky Go.

Finale scudetto volley, a che ora vedere Conegliano-Scandicci

Al PalaVerde di Conegliano c'è di scena Gara-3 che non sarà ancora decisiva ma sicuramente indirizzerà la finale scudetto 2023-2024. Conegliano e Scandicci scenderanno in campo alle 20:30 per provare a rompere gli equilibri e portare ognuno l'inerzia della serie dalla propria parte.