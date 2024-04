video suggerito

Monza-Perugia di volley maschile oggi in finale scudetto, dove vederla in TV e streaming sulla Rai Monza-Perugia è la gara due della finale di volley maschile in programma oggi domenica 21 aprile alle ore 15.15 con diretta TV su Rai Sport. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Monza-Perugia è la gara due della finale scudetto di volley maschile. Dopo il risultato di gara 1 tra Sir Susa Vim Perugia e Mint Vero Volley Monza si gioca domenica 21 aprile alle ore 15:15 all' Arena di Monza, con diretta TV in chiaro su Rai Sport. Il regolamento prevede che la prima delle due squadre che arriva a tre vittorie diventi campione d'Italia della pallavolo maschile. Si gioca dunque su un massimo potenziale di 5 partite.

Dove vedere Monza-Perugia in TV: il canale in chiaro

Dove vedere Monza-Perugia in diretta TV? La gara 2 della finale del volley maschile si potrà seguire in chiaro su Rai Sport, ovvero il canale 58 del digitale terrestre. Mint Vero Volley Monza-Sir Susa Vim Perugia non si potrà invece vedere su Rai 2, dove andranno in onda solo gara 3 e l'eventuale gara 5.

La diretta streaming della finale scudetto di volley su RaiPlay

Monza-Perugia di volley maschile si potrà vedere anche in streaming, gratis e senza necessità di sottoscrivere abbonamenti. Diretta sulla piattaforma RaiPlay, che riproporrà la trasmissione di Rai Sport. Basterà collegarsi tramite dispositivi portatili e fissi su smartphone, tablet e computer, con una buona connessione. Il match sarà trasmesso anche in streaming su VBTV, piattaforma che però prevede la possibilità di abbonamenti a pagamento per la visione dei match.

A che ora si gioca Monza-Perugia di volley maschile

La gara della finale Scudetto di volley maschile tra Monza e Perugia è in programma oggi domenica 21 aprile all'Arena di Monza alle ore 15:15. Dopo dunque gara 1 giocata in serale, si torna giocare nel primo pomeriggio in condizioni comunque diverse.