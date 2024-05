Tomori causa il rigore contro il Genoa per un motivo assurdo: commette un errore da principiante

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Tomori è stato uno dei protagonisti in negativo della partita che il Milan ha pareggiato per 3-3 contro il Genoa. Il difensore inglese è uno dei pilastri della squadra di Stefano Pioli ma da qualche tempo non riesce a dare il meglio di sé e la fase difensiva dei rossoneri ne risente.

Anche nell'ultimo match di campionato del Diavolo il centrale ex Chelsea non ha brillato, anzi: suo è il fallo da rigore che porta al primo gol segnato dal Genoa a San Siro. Un'entrata in ritardo su Vogliacco che da un difensore del suo spessore nessuno si aspetta ma c'è di più: Tomori, pochi secondi prima di intervenire si stava aggiustando i parastinchi al centro dell'area e quando la squadra di Gilardino è entrata negli ultimi metri lui era completamente in ritardo e poco reattivo per poter intervenire su quel pallone in maniera diversa.

Una situazione davvero scellerata e surreale per un calciatore di quel livello.

Perché Tomori causa il rigore contro il Genoa: un gesto inspiegabile

Minuto 4 della partita tra Milan e Genoa. La squadra di Alberto Gilardino sta manovrando sulla zona destra del campo e Badelj con un passaggio semplicissimo manda nello spazio Vogliacco che si appresta a crossare al centro dell'area: proprio mentre l'esterno rossoblù si sposta la palla lateralmente arriva Tomori dal centro che interviene in maniera irregolare e porta l'arbitro fischiare il calcio di rigore per il Grifone.

Un'entrata sconsiderata da parte dell'inglese, visto che poteva benissimo accompagnare l'avversario verso l'esterno e evitare di intervenire in prima battuta. Ma perché Tomori è intervenuto così? Rivedendo l'azione si nota come il numero 23 del Milan, al momento del passaggio di Badelj, era al centro dell'area che si aggiustava i parastinchi mentre gli avversari imbastivano la manovra per poter provare ad attaccare la porta di Sportiello.

Un gesto davvero inspiegabile.

Tomori uno dei peggiori in campo contro il Genoa

L’affondo di Tomori su Vogliacco è senza senso ma tutta la prova del difensore inglese non è stata all'altezza. È sempre lui a calciare addosso a Thiaw il pallone del 3-3 del Genoa nel finale: un pomeriggio completamente da dimenticare per il classe 1997 ma non è il primo della stagione.