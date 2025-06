video suggerito

Mensik commette un errore imperdonabile e la racchetta vola in tribuna: ha rischiato grosso Mensik ha rischiato anche un provvedimento disciplinare pesante nel match perso contro Bautista al Queen's.

A cura di Marco Beltrami

La giornata da dimenticare di Jakub Mensik al Queen’s sarebbe potuta essere anche peggiore. Il giovane talento ceco è stato eliminato a sorpresa agli ottavi di finale dal torneo londinese che fa da antipasto a Wimbledon dall’esperto Bautista Agut. Nel corso del match Mensik ha vissuto anche momenti difficili, complice la frustrazione per vedere le cose prendere una brutta piega. In una situazione in particolare ha rischiato grosso.

In un game molto importante del secondo set, dopo che Bautista gli aveva strappato il servizio ecco il fattaccio. Mensik ha tirato un rovescio in equilibrio precario: una scivolata sull’erba del Queen’s gli ha fatto perdere l’equilibrio del colpo, impedendogli dunque di mandare la pallina in campo. Subito dopo l’errore, ecco il gesto di stizza di Mensik che con la racchetta si è scagliato contro il campo.

Dopo aver pensato di spaccare l’attrezzo, Jakub ha mirato per una sorta di colpo all’erba ma ecco l’imprevisto: la racchetta gli è scivolata dalla mano e dopo essere rimbalzata sul campo è finita sulle tribune pericolosamente. Nessuno si è fatto male, anche se l’oggetto ha sfiorato una tifosa seduta in terza fila. Un altro spettatore ha raccolto la racchetta e dopo essersi avvicinato alla balaustra l’ha restituita al suo padrone.

Il giudice di sedia ha ammonito Mensik per condotta antisportiva Fortunatamente per lui, non ci sono stati danni a cose o persone. Nessun raccattapalle né giudice di linea come suddetto si trovava nei pressi. Ma l’episodio ha lasciato il segno. Le immagini hanno fatto il giro del web, suscitando reazioni contrastanti: chi ha parlato di gioventù e inesperienza, chi ha puntato il dito contro la scarsa educazione sportiva. Mensik si è poi scusato, ma l’impressione è che il suo gesto resti un campanello d’allarme. Il talento c'è, il carattere pure. Ma per restare ad alti livelli serve controllo.