Jelena Ostapenko a muso duro con uno spettatore: “Vieni a giocare tu, così imparo”. Poi stampa Eala

Jelena Ostapenko si è sfogata verso uno spettatore particolarmente molesto durante il match degli ottavi a Linz contro Alexandra Eala. Poi da quel momento ha infilato 6 game di fila, spazzando via la filippina.

Jelena Ostapenko si è qualificata per i quarti di finale del torneo WTA di Linz, battendo in due set la 20enne filippina Alexandra Eala: la tennista lettone affronterà venerdì la rumena Elena Ruse. Il match ha avuto un andamento particolare nel secondo set: dopo aver vinto il primo 6-4, la Ostapenko è andata sotto 1-4 15-40 sul proprio servizio e in quel momento ne ha avuto abbastanza di quello che le dicevano dagli spalti. "Prendi la racchetta e vieni a giocare tu, così imparo come si gioca da te", ha urlato a uno spettatore, sollevando la racchetta in questione nel silenzio calato improvvisamente sul campo.

Lo sfogo di Jelena Ostapenko contro uno spettatore molesto a Linz

Lo spettatore in questione, a quanto pare, era un sostenitore un po' troppo esuberante della Eala e la 28enne lettone si è anche rivolta allo staff del torneo austriaco, indicando chiaramente il disturbatore e chiedendo di cacciarlo se avesse continuato.

Lo sfogo della ex numero 5 al mondo, oggi scesa in 23sima posizione, le ha peraltro dato una scarica nervosa per far girare dalla sua parte il secondo set, che sembrava ormai perso. La Ostapenko ha perso il punto successivo, andando sotto 5-1, poi da quel momento ha vinto tutti i game giocati, infilando un parziale di 6-0 per il 7-5 finale.

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Una grande prova di carattere quella della miglior tennista lettone di sempre, vincitrice del Roland Garros nel 2017 quando aveva 20 anni. Tra l'altro Jelena aveva perso nei primi due incontri giocati contro la rampante Eala, entrambe le volte lo scorso anno (Miami sul duro ed Eastbourne sull'erba, in quest'ultimo caso per ritiro).

Il torneo femminile WTA 500 di Linz è arrivato alla 39sima edizione, ma si gioca per la prima volta quest'anno sulla terra battuta indoor. Oggi si disputeranno gli ottavi della parte bassa del tabellone, mentre nella parte alta i quarti già vedono in programma, oltre a Ostapenko-Ruse, il match tra la testa di serie numero uno Mirra Andreeva e la veterana Sorana Cirstea.