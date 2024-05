video suggerito

Trentino-Jastrzebski oggi in finale di Champions League di volley maschile: dove vederla in TV e streaming

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi, domenica 5 maggio si gioca Itas Trentino-Jastrzebski Wegiel, scontro valido per la Finale della Champions League di volley 2024 che avrà inizio alle 16:00, in Turchia ad Antalya. La partita sarà visibile in esclusiva in TV e in streaming su DAZN.

La partita più importante dell'anno del volley maschile, la finale di Champions si gioca in una partita secca in cui si incoronerà la squadra più forte d’Europa, in cui Trento guidato da Fabio Soli proverà a chiudere la stagione che l'ha vista al 4° posto in A1, nel migliore dei modi. Dopo un avvio di stagione imperioso, Trento ha avuto un crollo quasi verticale che l'ha esclusa dalla prossima Champions. Ma in programma c'è l'appuntamento che può comunque ribaltare il periodo no con la gioia più grande.

Gli avversari di Trento saranno i polacchi dello Jastrzebski Wegiel, che in Europa hanno già affrontato l'Italia vincendo, eliminando Piacenza ai quarti di finale. Per coach Marcelo Mendez un cammino in coppa imperioso: dopo aver dominato il proprio girone, in semifinale hanno avuto la meglio anche sulla sorpresa stagionale, lo Ziraat Bankasi. Per Trento, cammino verso la finale costellato dai successi contro il Berlin Racing e poi eliminando la Lube Civitanova, in un derby tutto italiano.

Partita: Itas Trentino-Jastrzebski Wegiel

Quando: domenica 5 maggio 2024

Orario: 16:00

Dove: Antalya (Turchia)

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Champions League, finale

Dove vedere Itas Trentino-Jastrzebski Wegiel in diretta TV e streaming su Dazn

Non ci sarà una copertura streaming e in TV in chiaro per la finale di Champions League 2024 di volley maschile. La partita di Antalya, in programma tra Itas Trentino e Jastrzebski Wegiel sarà visibile esclusivamente a pagamento e solo per gli abbonati di DAZN. Attraverso una moderna Smart TV collegata a internet via wireless (Chromecast o Firefox) o via console (Playstation o XBox).

A che ora si gioca la finale di Champions League di volley maschile

Itas Trentino-Jastrzebski Wegiel si gioca sul campo neutro di Antalya in Turchia. L'inizio è fissato per le 16:00.