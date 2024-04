video suggerito

Alexis Sanchez show a San Siro: chiama il cambio a Inzaghi poi invita Thuram a togliersi di torno Alexis Sanchez è stato tra i più esagitati giocatori di Simone Inzaghi durante la partita dell’Inter contro il Torino, scatenando i propri tifosi a San Siro. Obbligando Inzaghi al cambio e poi rivolgendosi in modo plateale verso Thuram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Inter-Torino è stata la partita che coincideva con la festa per il 20° Scudetto e si è giocata in un clima quasi surreale in cui tutto il popolo nerazzurro ha fatto da autentica incredibile cornice a San Siro, in attesa di riversarsi tra le strade di Milano per brindare alla seconda stella. Anche la squadra ovviamente si è fatta trascinare da un ambiente particolare, con i giocatori in panchina che si sono divertiti a regalare spetacolo, come Alexis Sanchez, tra i più attivi fino all'entrata in campo, arrivata poco dopo uno show tutto suo nei confronti di Simone Inzaghi e poi del compagno Thuram.

"Dale Campeon", recitava la coreografia nerazzurra della Curva Nord poco prima del calcio d'inizio di una gara conclusasi con la vittoria firmata dalla doppietta di Calhanoglu per gli 89 punti in classifica della capolista e Campione d'Italia. Una scritta in spagnolo per omaggiare i tanti sudamericani presenti in rosa, tra cui il capitano Lautaro Martinez, ma anche Alexis Sanchez, il Maravilla che si è giocato al meglio il ruolo stagionale di subentrante. E che si è fatto trascinare dal clima di festa e goliardia anche durante la partita.

Suo lo show che è stato immortalato dalle telecamere e che il pubblico di San Siro non si è perso, poco dopo il raddoppio su rigore di Calhanoglu: mentre i compagni in campo festeggiano la doppietta del turco, Sanchez durante il riscaldamento richiama in modo plateale l'attenzione del proprio tecnico, invitando Simone Inzaghi all'immediato cambio. Che il tecnico accoglie subito, mandando in campo il Maravilla tre minuti più tardi.

Ma anche in questo frangente, proprio poco prima di entrare, Sanchez. non ancora soddisfatto del proprio show personale, invita in modo plateale e ironico Thuram – di cui prenderà il posto – a uscire frettolosamente dal campo per dargli spazio. Una mimica divertente e divertita che poi si concluderà con il classico "doppio cinque" tra i due. Ennesima dimostrazione di uno spogliatoio estremamente unito e totalmente votato alla causa interista.