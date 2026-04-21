Il matrimonio tra Brigitte Nielsen e Sylvester Stallone: le nozze dopo 9 mesi e la turbolenta separazione

Brigitte Nielsen e Sylvester Stallone si sono sposati nel dicembre 1985, dopo soli 9 mesi di frequentazione. Il matrimonio durò meno di due anni, arrivando a separarsi nel 1987. La modella ha raccontato che la loro rottura segnò anche la sua carriera.

Quella tra Brigitte Nielsen e Sylvester Stallone è stata una delle storie più note dello show-business hollywoodiano, dove l'attore all'apice della sua carriera e la modella che si stava facendo largo nel mondo delle passerelle mondiali, dopo un incontro fulmineo seguito da una frequentazione, decisero di sposarsi. Eppure, la loro relazione non fu affatto semplice e infatti ne hanno poi pagato le conseguenze.

La breve frequentazione e il matrimonio il 15 dicembre

I due si incontrarono durante le riprese di Rocky IV, ma subito scattò un'attrazione fatale. Nonostante i 15 anni di differenza, che all'epoca accesero un certo chiacchiericcio, iniziarono così a frequentarsi e dopo nove mesi decisero di convolare a nozze, celebrate il 15 dicembre 1985 a Beverly Hills. Il matrimonio durò solamente 19 mesi, con la separazione del 13 luglio 1987. L'attore le chiese di firmare un contratto, prima di sposarsi e infatti ancora oggi vige un patto di riservatezza tra entrambi. In un'intervista, la modella ammise di aver ceduto alle richieste dell'attore, ma non era realmente convinta che la scelta giusta fosse sposarsi, dal momento che il loro legame avrebbe avuto bisogno di qualche tempo in più per maturare.

Le accuse di Brigitte Nielsen contro Sylvester Stallone e l’ostracismo a Hollywood

La modella, poi divenuta anche attrice, ha dichiarato in più occasioni che la relazione con Stallone ha ostacolato la sua carriera. Molti, infatti, furono coloro che la accusarono di aver approfittato della notorietà del divo per potersi muovere più agilmente nello show business. Nielsen ha dichiarato di aver dovuto sopportare per molto tempo il peso di questa etichetta, tanto da essere messa nella lista nera di Hollywood, non riuscendo a lavorare come avrebbe voluto. Per questa ragione decise di tornare in Europa, dove iniziò nuovamente a lavorare nel settore dello spettacolo. Nell'intervista a Francesca Fagnani ha dichiarato che il giorno in cui ha sposato il divo ha percepito in lui un cambiamento: "Era molto cattivo, psicologicamente e fisicamente. Mi sentivo in pericolo". In un'altra intervista, infatti, disse: "Mi trattava come una cosa, mi considerava una sua proprietà come fossi una sua automobile."

Il riavvicinamento sul set di un film

I due, però, si sono trovati a distanza di anni a lavorare nuovamente insieme. Era il 2018 ed erano entrambi sul set di Creed II. In un'intervista che Nielsen rilasciò poco dopo le riprese del film disse che quell'incontro con l'ex marito fu "incredibilmente emozionante" tanto che "il cuore batteva fortissimo". L'attrice, che per l'occasione ha dovuto indossare i panni di Ludmilla Drago, raccontò di aver avuto un incontro tranquillo con il suo ex: "Siamo due professionisti e ci siamo comportati di conseguenza. Lui è rimasto nell'angolo americano e io in quello russo. Eravamo su fronti opposti, ma è stato piacevole".