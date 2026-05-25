Natalia Estrada riappare in tv a Che Tempo Che Fa: “Grazie Leo, recitare nel Ciclone è stato un regalo gigantesco”

Natalia Estrada appare in tv dopo anni lontana dallo schermo. Lo fa in occasione dell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa per salutare Leonardo Pieraccioni, intervistato da Fazio, nel ricordare il successo del film Il Ciclone.

Nell'ultima puntata di Che Tempo che Fa c'è stata un'apparizione speciale, durante l'intervista di Fabio Fazio a Leonardo Pieraccioni, nel parlare del film che ha dato inizio alla carriera da regista dell'attore toscano, Il Ciclone, è arrivato un video messaggio di Natalia Estrada, protagonista dell'iconico film che all'epoca fu campione di incassi. Erano anni che non si vedeva in tv anche perché, come lei stessa ha ricordato, ha cambiato completamente vita.

Il saluto di Natalia Estrada a Leonardo Pieraccioni

Una vera e propria apparizione, inattesa, come si evince anche dalla piacevole sorpresa che appare sul volto di Leonardo Pieraccioni nel sentir parlare l'ex conduttrice spagnola. Eccola, con cappello a falde e foulard al collo e ventaglio tra le mani, pronta per il suo ingresso in tv dopo anni lontana dallo schermo: "Io lo dico sempre che il Ciclone non è stato un film, è stato un fenomeno atmosferico a tutti gli effetti, un tornado che ci ha preso in pieno a tutti e che incredibilmente continua a girare nonostante siano passati trent'anni" è così che Natalia Estrada irrompe nella chiacchierata di Fazio e Pieraccioni. Poi, aggiunge:

Ed è davvero buffo, perché nel frattempo ho cambiato vita, ho cambiato ritmo e il film mi ha quasi cambiato nome. Infatti proprio lì vicino ho due puledri che ho allevato, che portano il nome di Penelope e Selvaggia. Chissà come mai. Ho fatto tante cose in tv, ma essere stata attrice che è rimasto indelebile nei ricordi di un pubblico così trasversale è stato davvero un regalo gigantesco. Gracias por toto Leo, un beso a Fabio.

La vita di Natalia Estrada lontana dagli schermi

Sono ormai anni che Natalia Estrada ha cambiato vita. Anni in cui ha deciso di lasciarsi alle spalle la sua esperienza televisiva, anche piuttosto ricca, in cui è stata protagonista di programmi che hanno fatto la storia della TV come La sai l'ultima?, Il gioco dei nove, e che ha dedicato completamente a sé stessa e alle sue passioni. Oggi, infatti, vive immersa nella natura, in un ranch in Piemonte, circondata dai cavalli che sono la sua più grande passione. Qui si dedica all'equitazione, alle gare, a tutto ciò che concerne la vita nel ranch. Proprio dopo una caduta da cavallo ha incontrato il suo attuale compagno, Drew Mischianti: "Un'intesa che dura ancora oggi, selvatica e naturale, dopo quasi vent'anni" ha racconto in un'intervista. Ed è al suo fianco, infatti, che porta avanti la sua vita lontana dal clamore mediatico.