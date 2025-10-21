La vita di Natalia Estrada oggi: cosa fa dopo aver abbandonato il mondo dello spettacolo

Dopo anni di successi tra televisione e cinema, Natalia Estrada ha scelto di abbandonare il mondo dello spettacolo per ritirarsi in campagna. Oggi vive in Piemonte, dove si dedica completamente alla sua grande passione per i cavalli e all’equitazione western, lontana dai riflettori e dal clamore mediatico.

Sono passati ormai più di quindici anni da quando Natalia Estrada ha deciso di dire addio al mondo dello spettacolo, lasciando set, telecamere e riflettori per una vita completamente diversa. Oggi vive immersa nella natura, lontana dal clamore mediatico, e si dedica alla sua grande passione: i cavalli. L’ex showgirl, icona televisiva degli anni ’90 e primi Duemila, si è trasferita in campagna, dove ha costruito una nuova quotidianità all’insegna della semplicità e del contatto con gli animali.

Prima del suo ritiro dalle scene, Natalia Estrada era una delle presenze più amate del piccolo schermo. In Italia aveva raggiunto la popolarità con programmi di grande successo come La sai l’ultima?, Campioni di ballo e Il gioco dei nove, per poi affermarsi anche come attrice in film cult come Il ciclone di Leonardo Pieraccioni. Poi, a sorpresa, la scelta di lasciare tutto per seguire una strada più autentica.

La vita in campagna e la passione per i cavalli

Oggi Natalia Estrada vive in Piemonte, immersa nel verde e lontana dai riflettori. Ha fondato un centro dedicato all’equitazione western, disciplina di cui è diventata una vera esperta e istruttrice. Qui trascorre le sue giornate tra cavalli, lezioni e gare, seguendo personalmente ogni attività del ranch. In varie interviste ha raccontato di aver trovato la sua dimensione ideale: un luogo in cui riscoprire la calma, la concentrazione e la libertà che le mancavano durante gli anni della televisione.

L’amicizia con Antonella Clerici e Amadeus

Nonostante il ritiro, Natalia Estrada ha mantenuto rapporti affettuosi con alcuni colleghi del mondo dello spettacolo, tra cui Antonella Clerici e Amadeus. Con loro ha condiviso anni di lavoro e una sincera amicizia che continua ancora oggi, anche se lontano dagli studi televisivi. Antonella Clerici, che vive anche lei in campagna, ha raccontato più volte di sentirsi vicina alla scelta di Natalia, tanto da portare anche sua figlia Maelle nel suo ranch per trascorrere una giornata insieme. Amadeus, con cui Estrada aveva lavorato ai tempi de Il gioco dei nove, ha sempre parlato di lei con grande affetto, ricordandola come “una professionista vera, capace di portare allegria in ogni situazione”.