Eleonora Rocchini sulla rottura con Oscar Branzani: “Mi ritrovavo la macchina rigata, è stato un trauma”

Eleonora Rocchini ripercorre in un’intervista uno dei momenti più difficili della sua vita, quello successivo alla rottura con Oscar Branzani. L’ex di Uomini e Donne viveva a Napoli, città che ama ma che decise di lasciare dopo alcune brutte esperienze.
A cura di Sara Leombruno
Dopo la fine della relazione con Oscar Branzani, Eleonora Rocchini ha raccontato di aver vissuto un periodo particolarmente duro, segnato anche da episodi spiacevoli. “Ad un certo punto uscivo di casa e avevo la macchina rigata, mi è successo due o tre volte”, ha spiegato, ricordando i mesi successivi alla separazione.

Il racconto di Eleonora Rocchini

Ospite a Podcast 1% Donne, la ex protagonista di Uomini e Donne ha ammesso di aver provato sulla propria pelle cosa significa subire un vero e proprio bullismo mediatico. Dopo la rottura aveva ricominciato a vivere grazie a un nuovo incontro, ma quell’inizio non era stato ben visto da tutti e le conseguenze non si erano fatte attendere. Al tempo viveva a Napoli e quei gesti sembravano aver assunto il peso di un avvertimento: qualcuno non aveva preso bene la sua scelta di chiudere la storia con l’ex tronista. Rocchini ha confidato che non era stato affatto facile mettere un punto: secondo lei, era stata “una lotta lunga un anno”, con dinamiche complicate e dolorose. Alla fine aveva scelto di tornare a Firenze, dove si era trasferita dalla nonna, ritrovando finalmente la serenità e la sensazione di sentirsi al sicuro.

Con il tempo la sua vita sentimentale ha preso un’altra piega. La relazione nata quasi per caso durante quella vacanza è diventata la sua storia più importante, quella con Nunzio Moccia. “È ancora il mio attuale compagno e ci sposiamo l’anno prossimo”, ha raccontato, definendo questo amore la sua vera e unica storia, diversa da tutto ciò che aveva vissuto in passato davanti alle telecamere.

"Farei l'Isola dei Famosi o Pechino Express"

L’ex corteggiatrice ha anche ricordato quanto il periodo televisivo le avesse stravolto la vita: da un lavoro normale e umile a guadagni improvvisi e insperati, in anni in cui Uomini e Donne era all’apice della popolarità. Ma, una volta lontana dal piccolo schermo, aveva dovuto fare i conti con il rovescio della medaglia: giornalisti e fotografi sempre pronti a inseguire il gossip, a volte persino chiedendo ai protagonisti di organizzare finti incontri. “Noi non abbiamo mai accettato”, ha chiarito. Oggi, invece, guarda al futuro in modo diverso: reality come Isola dei Famosi o Pechino Express sarebbero esperienze che la incuriosiscono, ma per una ragione molto lontana dal gossip: “Lì metti te stesso in gioco, fisicamente e mentalmente. Il resto non mi interessa, anzi, sminuisce la relazione”.

