Lucia Ilardo a Verissimo per riconquistare Rosario Guglielmi: “Non so cos’altro fare, sono ancora innamorata”

Dopo l’esperienza finita male a Temptation Island, Lucia Ilardo ha tentato in tutti i modi di riconquistare il suo ex fidanzato, ma ancora non ci è riuscita. Le parole a Silvia Toffanin: “Mi sono presentata sotto casa sua diverse volte, spesso non ha voluto incontrarmi”.

Lucia Ilardo racconta la verità sul rapporto con Rosario Guglielmi a Verissimo. L'ex concorrente di Temptation Island ha ammesso di essere ancora innamorata di lui: dopo avergli fatto perdere il trono di Uomini e Donne, ha tentato in tutti i modi di riconquistarlo, ma ancora non ci è riuscita. Le parole a Silvia Toffanin: "Mi sono presentata sotto casa sua diverse volte, spesso non ha voluto incontrarmi".

Il racconto di Lucia Ilardo

Lucia Ilardo ha raccontato i momenti più difficili dopo Temptation Island, quando il rapporto con Rosario ha iniziato a vacillare. Si era avvicinata al single Andrea a telecamere spente una volta finito il programma e non aveva avuto il coraggio di confessare il tradimento. Trascorrendo tempo a Napoli, ha poi conosciuto Salvatore, un altro ex partecipante, ma quando Rosario ha scoperto tutto, lei gli ha raccontato ogni dettaglio e gli ha promesso di chiudere con lui per investire di nuovo nella loro storia d'amore.

Cos'è successo dopo il caso Uomini e Donne

Poco dopo, però, Rosario è salito sul trono di Uomini e Donne, proprio mentre i due stavano tentando di ritrovarsi. “Quando l’ho saputo, ho deciso di dire la verità alla produzione. Lui si è arrabbiato molto, dice che il mio è stato un gesto egoistico, che non gli ho permesso di andare avanti”. Da allora, i contatti tra i due si sono rarefatti, anche se a Milano, racconta Lucia, “ci capita di incrociarci nei locali, ma nemmeno ci salutiamo”. Poi, in un impeto di coraggio, ha deciso di scrivergli: “Gli ho lasciato un biglietto sotto casa, dicendogli che ero dispiaciuta e chiedendogli un’altra possibilità”. Il silenzio di Rosario, però, continua. “Mi sono presentata sotto casa sua, ho provato a parlargli. Io sono ancora innamorata, ma non riesco a trovare le chiavi giuste per riaprire quel cuore. Non so cos’altro fare”.