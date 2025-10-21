Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi continuano a sentirsi, lo screen che dimostra i contatti tra i due

Il rapporto tra Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi non si è interrotto da quando la giovane ha fatto saltare il trono del suo ex compagno a Uomini e Donne. A dispetto della rabbia di Rosario – che era apparso intenzionato a chiudere ogni legame con la sua ex – i due avrebbero ripreso a sentirsi. Lo dimostra uno screen postato da Lucia su Instagram: un’immagine che, almeno nelle intenzioni, sarebbe dovuta servire a celebrare il suo legame con Sarah Esposito, un’altra delle ex fidanzate – quella di Valerio Ciaffaroni, che l’ha lasciata – protagoniste di Temptation Island.

Che cosa compare nella foto postata da Lucia Ilardo su Instagram

Nello scatto pubblicato su Instagram, Lucia mostra il registro chiamate del suo telefono. Gli ultimi due contatti sono quelli con l’amica Sarah. Subito sotto, però, compare il nome del suo ex compagno, parzialmente cancellato ma non in modo sufficiente da celarne l’identità. Bastano infatti pochi millimetri visibili nella parte superiore del taglio per capire che sotto si nasconde proprio il nome di Rosario. Una disattenzione da parte di Lucia, oppure la volontà di dimostrare – in maniera non troppo palese – che il suo rapporto con l’ex continua?

Lucia ha fatto saltare il trono di Rosario a Uomini e Donne: il motivo dell’allontanamento

Lucia e Rosario si erano già allontanati dopo la loro partecipazione di coppia a Temptation Island. Un mese dopo l’uscita dal villaggio, Guglielmi aveva scoperto che la sua ex aveva incontrato in gran segreto il single Andrea Marinelli, con il quale aveva trascorso alcune ore di passione. Quella rivelazione aveva spinto Rosario a interrompere la relazione e, poche settimane dopo, ad accettare la proposta di Uomini e Donne di sedersi sul trono. Ma quel percorso non è mai davvero cominciato: durante la registrazione che avrebbe dovuto vederlo presentarsi alle sue nuove corteggiatrici, Lucia si era presentata in studio per raccontare di essere stata a letto con il suo ex pochi giorni prima. Rosario, dunque, non si sarebbe sottratto nemmeno dopo aver preso un impegno con la redazione del programma, che lo aveva invitato a lasciarsi il passato sentimentale alle spalle e iniziare un nuovo percorso in trasmissione.