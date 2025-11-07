Lucia Ilardo vuota il sacco su Rosario: “Stava con me ma faceva regali alla ex, lei è nella sua chat di famiglia”

Per la prima volta dal momento in cui è iniziata la loro esperienza televisiva con la partecipazione a Temptation Island, Lucia Ilardo vuota il sacco sull’ex compagno Rosario Guglielmi e rivela che cosa sarebbe accaduto tra loro a telecamere spente.

Una relazione tenuta nascosta, segreta, affinché la sua ex fidanzata non ne fosse turbata. A raccontare in questi termini il legame vissuto con Rosario Guglielmi è Lucia Ilardo, che per la prima volta vuota il sacco sulla loro storia d’amore, raccontando quanto avrebbe vissuto prima ancora della partecipazione di lui a Temptation Island. Lucia, che fino a qualche settimana fa si era detta speranzosa di tornare insieme al suo ex, oggi chiude il cerchio e con esso quel capitolo della sua vita. Lo fa pubblicamente, nella speranza – dice – che questo possa spiegare almeno in parte gli errori commessi da quando è diventata popolare.

Rosario e gli incontri segreti con la ex: “Diceva fossero casuali”

In una serie di post pubblicati sul suo profilo social, Lucia racconta una versione inedita della relazione con Rosario. Rivela di averlo conosciuto due anni prima di Temptation Island e di aver creduto a lungo che la loro fosse una storia perfetta, fino ai primi segnali di crisi. Si accorge che Rosario continua a incontrare la sua ex compagna e le parla di incontri casuali e messaggi innocenti tra due persone che, pur non stando più insieme, si vogliono ancora bene. Finché Lucia non trova lo scontrino di un regalo destinato proprio all’ex: una borsa di un noto brand. Un gesto che sceglie di perdonare, pur di non mettere fine alla loro relazione. Soprassiede anche sulla decisione di lui di non postare sui social alcuna foto di coppia. Per non ferire l'altra, avrebbe spiegato Rosario, senza curarsi di avere in questo modo ferito la sua attuale compagna.

La presenza ingombrante dell’ex nella chat di famiglia di Rosario

Lucia racconta che proprio questa ex compagna, dalla presenza ancora ingombrante, farebbe tuttora parte della vita del (quasi) tronista di Uomini e Donne. Parteciperebbe infatti alla chat di famiglia dei Guglielmi, interagendo con i suoi cari più di quanto non abbia mai fatto lei stessa. È a quel punto che, terminata l’esperienza a Temptation Island, Lucia decide di rivedere il single Andrea conosciuto nel programma. Lo incontra di nascosto da Rosario e trascorrono momenti romantici, in intimità. Lucia ammette di essersi sentita finalmente corteggiata, pur riconoscendo l’errore di aver tradito il compagno.

Racconta infine di aver contattato la redazione di Uomini e Donne dopo che Rosario le avrebbe detto di non vedere un futuro di coppia, nonostante avessero appena trascorso la notte insieme. “Lui in tv si racconta come la vittima romantica”, conclude la giovane. “Non mi amava, voleva solo gestirmi”.