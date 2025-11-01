Rosario Guglielmi chiude le porte a Lucia Ilardo: “Non servono i suoi gesti, sono ferito dai suoi tradimenti”

Rosario Guglielmi è stato ospite a Verissimo sabato 1 novembre per rispondere a quanto detto settimana scorsa da Lucia Ilardo, sua ex fidanzata con cui ha partecipato a Temptation Island 2025. L’ex concorrente ha escluso categoricamente la possibilità di un ritorno: “Non sono nelle condizioni di accettare i suoi gesti di recupero”.

Le parole di Rosario Guglielmi

Nel corso dell'intervista, Rosario Guglielmi ha spiegato che, nonostante Lucia Ilardo stia cercando in ogni modo di riavvicinarsi – dalla rinuncia ai gelati ai gesti simbolici – non è nelle condizioni di accettare tentativi di riconciliazione di questo tipo. Ha sottolineato che, al momento, non sente più quelle sensazioni che lo porterebbero a rispondere positivamente ai suoi sforzi e che perciò qualsiasi impegno da parte sua rischierebbe solo di generare frustrazione e sofferenza. Al momento, Guglielmi è troppo ferito dai suoi tradimenti: "Ho perso la fiducia", ha ammesso.

Cosa aveva detto Lucia Ilardo

Nonostante avesse ammesso di aver avuto un momento di debolezza una volta lasciato il programma di Bisciglia, durante il quale si era avvicinata al single Andrea, Lucia Ilardo aveva poi spiegato a Silvia Toffanin di essere ancora innamorata del suo ex fidanzato e di star facendo di tutto per recuperare nei suoi confronti: "Mi sono presentata sotto casa sua diverse volte, spesso non ha voluto incontrarmi", le parole.

La loro storia da Temptation Island al trono saltato

Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi si sono fatti conoscere al pubblico di Temptation Island 2025, dove le tensioni tra i due erano emerse subito: lei cercava conferme sul loro rapporto per una convivenza, lui era più cauto. Il percorso nel reality aveva segnato una prima frattura, alimentata anche dall’avvicinamento di Lucia al single Andrea dopo la fine del programma. Dopo il reality, Rosario poi avrebbe dovuto sedersi sul trono di Uomini e Donne, ma la vicenda si è complicata quando Lucia è intervenuta riferendo di averlo visto pochi giorni prima e di esserci stata insieme, facendolo saltare prima ancora che iniziasse.