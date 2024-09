Natalia Estrada: “Con il mio compagno Drew un’intesa selvatica, con Mastrota amore intenso che si è consumato”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Andrea "Drew" Mischianti, Natalia Estrada e Giorgio Mastrota

Dal 2007, Natalia Estrada ha scelto di dire addio al mondo dello spettacolo, preferisce occuparsi dei suoi cavalli in un ranch situato nel Basso Monferrato. In una lunga intervista, ha raccontato la sua nuova vita. Poi è tornata con la mente al matrimonio finito con Giorgio Mastrota e ha parlato dell'amore con il suo attuale compagno Andrea "Drew" Mischianti.

L'incontro con il compagno Drew Mischianti dopo una caduta da cavallo

Natalia Estrada si è raccontata in un'intervista rilasciata a Giacomo Galanti per Repubblica. Ha spiegato che nonostante abbia stravolto la sua vita, non si reputa una persona diversa rispetto al passato: "Sono sempre io ma in evoluzione". Ha lasciato Milano per vivere in mezzo alla natura e godersi l'alba ogni giorno. A metterla davanti a un bivio è stata una caduta da cavallo. L'ex showgirl si trovava in ospedale dopo quell'incidente quando vide il film L'uomo che sussurrava ai cavalli. Così, ha deciso che quella sarebbe stata la sua nuova vita. E subito dopo ha incontrato anche l'amore con Andrea "Drew" Mischianti:

Poco dopo ho incontrato il mio attuale compagno Drew Mischianti, istruttore di equitazione americana, addestratore di cavalli, campione di Roping ma soprattutto un vero mandriano. Con lui abbiamo avuto subito un'intesa molto naturale, selvatica, intensa che dura ancora oggi, dopo quasi vent’anni.

La fine del matrimonio con Giorgio Mastrota

Nei primi anni '90, nel programma Bellezze al bagno, Natalia Estrada conobbe Giorgio Mastrota. Nel giro di sei mesi diventarono marito e moglie. Dal loro amore nacque la figlia Natalia, ma dopo sei anni il matrimonio finì: "È stata una pagina molto importante della mia vita che non posso dimenticare. Un amore molto intenso che si è consumato in sei anni. Ma ero giovanissima, avevo appena 19 anni. È stato tutto molto veloce, ero in un vortice. Poi si cresce, si capiscono meglio le cose, conosci di più le persone e anche te stesso. E comprendi che è meglio dividere le strade prima che sia troppo tardi”. Ovviamente si sentono ancora:

Ci sentiamo ogni tanto, per farci gli auguri e per adempiere al nostro ruolo di genitori e nonni. Non siamo di quelle ex coppie che fanno le vacanze insieme ma è rimasto il rispetto, anche per garantire serenità a nostra figlia Natalia e ai nipotini.

La replica all'appello di Claudio Lippi

Nei giorni scorsi, Claudio Lippi ha rivolto un accorato appello a Natalia Estrada: "Non ho più il suo numero. Conto sulla forza di Facebook per farle arrivare i miei auguri e il desiderio di poterle parlare". E alla fine il suo messaggio è arrivato a destinazione. Natalia Estrada ha svelato che non si sentivano ormai "da tantissimo tempo", anche perché lei usa i social solo per lavoro: "Ma alla fine tra messaggi, post e fotografie siamo riusciti a trovarci in stile Carramba, che sorpresa! E a breve ci incontreremo, perché la nostra è una vera amicizia".