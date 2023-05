Giorgio Mastrota: “Fu Natalia Estrada ad andarsene, ho vissuto momenti difficili” Giorgio Mastrota racconta la fine del rapporto con la ex moglie Natalia Estrada, dalla quale ha divorziato nel 1998. “Fu lei ad andarsene”, chiarisce oggi il celebre re delle televendite.

A cura di Stefania Rocco

Fu Natalia Estrada a lasciare Giorgio Mastrota. È stato il celebre conduttore e re delle televendite a raccontarlo nel corso di un’intervista rilasciata a Serena Bortone durante Oggi è un altro giorno. Quando la conduttrice gli ha chiesto chi dei due avesse deciso di andare via, Mastrota non ha avuto dubbi: “È stata lei. Sono stato molto male. Sono stati momenti difficili. Anche per lei non è stato facile credo. Sono stato aiutato da due miei amici”. “Ci eravamo distratti”, ha aggiunto, spiegando i motivi che li hanno condotti alla separazione. Ha quindi ricordato il primo incontro in Spagna: “Era bellissima. A colpo d’occhio, sono arrivato lì, c’erano le prove per questa trasmissione. C’era questa ragazza mora, spagnola, travolgente. Fisicamente sono rimasto molto colpito”.

Giorgio Mastrota: “Con Natalia Estrada abbiamo bruciato le tappe”

Già qualche giorno fa, ospite di Mia Ceran nella trasmissione Nei tuoi panni, Mastrota si era addentrato nei dettagli di quel legame ormai finito: “Abbiamo dato vita a una figlia meravigliosa, che porta il nome della mamma. Io con Natalia ho passato dei momenti meravigliosi. Certo, subito dopo la separazione non riuscivamo neanche a sentirci e a dialogare bene, ma poi abbiamo superato quel frangente. In quel periodo eravamo molto conosciuti e addirittura al Tg5 diedero la notizia della fine del nostro amore. Abbiamo bruciato troppo le tappe quella bolla alla fine è scoppiata”.

Giorgio Mastrota: “Le televendite mi hanno tenuto a galla”

Quando gli hanno chiesto quale fosse il momento più difficile vissuto, Mastrota non ha avuto dubbi: “Quello più complicato l’ho affrontato dopo la separazione. In televisione fai in fretta a passare da 100 a 2, non ci sono mezze misure. Ho accusato un po’ il colpo, ma le televendite Mediaset erano costanti e mi hanno tenuto a galla. Mi trovavo a mio agio, era un lavoro diverso e alla fine mi andava bene così”.