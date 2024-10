video suggerito

Tale e Quale Show, Carlo Conti ha una crisi di risate dopo la battuta di Panariello su Madonna e Paolo Brosio Momento esilarante a Tale e Quale Show nella puntata di venerdì 11 ottobre. Dopo una battuta di Giorgio Panariello su Madonna e Paolo Brosio, Carlo Conti è stato colto da una vera e propria crisi, senza riuscire a smettere di ridere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tale e Quale Show 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un programma come Tale e Quale Show alterna momenti di concentrazione verso le esibizioni dei concorrenti, ma anche attimi in cui è difficile non lasciarsi andare. Ed è proprio quello che è accaduto a Carlo Conti nella puntata di venerdì 11 ottobre, quando il conduttore non è riuscito a trattenersi dal ridere a crepapelle, per una battuta del suo amico, nonché giurato, Giorgio Panariello.

L'esibizione di Justine Mattera e il commento di Malgioglio

Il tutto è avvenuto dopo l'esibizione di Justine Mattera, che ha interpretato Madonna. La carrellata di giudizi è arrivata subito, partendo da Cristiano Malgioglio, che indossa un abito da Geppi Cucciari ben definito come "l'Ape Maia milanista". Nel commentare l'esibizione della showgirl, Malgioglio si è dilungato nell'elogiare Madonna, il suo essere artista e ha raccontato di averla incontrata tre volte, di cui una a Cagliari durante la trasmissione tv Discoring. "Come Madonna non esisterà più nessuno, lei è stata trasgressiva, molto più delle popstar di oggi, che ti devo dire amore, il vestito è bello" dice a Justine Mattera.

La battuta di Panariello e la crisi di Carlo Conti

Poco dopo è il turno di Giorgio Panariello, che interrogato dal conduttore, facendo il verso a Malgioglio risponde dicendo: "Ho incontrato Madonna la prima volta a Civitavecchia, appena mi ha visto si è messa a piangere e io le ho detto conosci Paolo Brosio?". Il riferimento è al fatto che l'ex giornalista di Rete4 si è spesso recato a Medjugorje, uno dei santuari dove il culto della Madonna è piuttosto sentito. Al sentire questa battuta Carlo Conti è scoppiato a ridere, senza riuscire a fermarsi. Il conduttore è stato colto da una vera e propria crisi, durante la quale è ha poi allontanato Mattera dal centro del palco, cercando di ricomporsi e lasciare spazio all'esibizione successiva.