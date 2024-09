video suggerito

Claudio Lippi cerca Natalia Estrada: "Non ho più il suo numero, non la vedo da anni ma l'ho sempre nel cuore" Il conduttore fa gli auguri alla ex collega sparita dalla circolazione e rivolge un appello: "Conto sulla forza di FB per sperare che, tra chi legge questo messaggio, ci sia chi possa farle arrivare i miei auguri e il desiderio di poterle parlare".

Cercasi Natalia Estrada disperatamente, rivolgersi a Claudio Lippi. Il conduttore 79enne, da tempo fuori dai giochi per quanto riguarda la televisione, ha fatto su Facebook gli auguri di buon compleanno alla sua collega ai tempi di "La sai l'ultima?". L'attrice, ballerina e conduttrice ha infatti compiuto 52 anni il 3 settembre e, proprio come Claudio Lippi, non si vede da un bel po' in giro: "Da tempo ha fatto una scelta di vita che l'ha allontanata dalla tv. Non ho più il suo numero. Conto sulla forza di Facebook per farle arrivare i miei auguri e il desiderio di poterle parlare".

Il messaggio di Claudio Lippi

Claudio Lippi ha lasciato il suo ricordo di Natalia Estrada su Facebook e ha quindi rivolto un appello a quanti possano metterlo in contatto con la ballerina di Gijon:

Oggi compie gli anni Natalia Estrada con cui ho condiviso momenti indimenticabili con “La sai l’ultima?”. Da tempo ha fatto una scelta di vita che l’ha allontanata dalla TV. Non ho più il suo numero. Non la vedo da anni ma l’ho sempre nel cuore. Conto sulla forza di FB per sperare che, tra chi legge questo messaggio, ci sia chi possa farle arrivare i miei auguri e il desiderio di poterle parlare. Grazie.

Natalia Estrada è sparita proprio grazie a Claudio Lippi

Natalia Estrada ha ormai cambiato vita. Come mai è sparita e cosa fa adesso? C'entra proprio Claudio Lippi, come ha raccontato al Corriere della Sera. A farle abbandonare il mondo dello spettacolo, infatti, sarebbe stata una semplice passeggiata a cavallo con l'amico conduttore: "Fu come un colpo di fulmine che ti succede o non ti succede. Iniziai a prendere lezioni e gli studi tv cominciarono a starmi sempre più stretti". Oggi si dedica pienamente all'equitazione, portando avanti un maneggio in provincia di Asti insieme al suo compagno Drew Mischianti.