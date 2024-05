Natalia Estrada: “Sto sempre in stivali e camicia western, la tv iniziava a starmi stretta”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Tra i volti che hanno attraversato la televisione italiana e si sono distinti per la loro capacità di attrarre il pubblico c'è senza dubbio Natalia Estrada. La showgirl spagnola, diventata famosa a seguito del film Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni, ha lasciato il piccolo schermo ormai 17 anni fa, per dedicarsi a quella che poi è diventata la sua vita, ovvero l'equitazione. Ora vive in un ranch in Piemonte, con il suo compagno Drew Mischianti, con il quale vive a contatto 24 ore su 24, senza mai litigare.

La nuova vita di Natalia Estrada

Intervistata dal settimanale Gente ha raccontato: "Sto sempre in stivali e camicia western, coi tacchi oggi cammino traballante", non ha rimpianti nell'aver scelto una strada diversa da quella della tv, sebbene non manchino i sacrifici che, però, non le pesano proprio perché il suo è stato un ragionamento preciso, non lasciato al caso:

La mia quotidianità è frutto di una scelta mirata. Ogni giorno sono nella dimensione e con le persone che voglio avere accanto, e sono felice, senza distrazioni. La tv mi ha dato tantissimo, ho sempre amato ballare, condurre, ho ricordi splendidi, ma lo stile di vita che gravita attorno a ogni show, a un certo punto, mi stava stretto

A consigliarle l'equitazione fu Claudio Lippi, uno dei suoi più cari amici e da quando ha iniziato non ha mai più smesso: "Con lui ho voluto provare l’ebbrezza di essere in sella. Lì è come se si fosse stabilito un che di magnetico tra me e l’animale. Un colpo di fulmine. Così ha avuto inizio la mia “famiglia equina” che è in continua crescita! Sei mesi dopo ho avuto un incidente che mi ha portato al grande bivio della vita". È stato in quel momento che si è chiesta cosa dovesse fare, se continuare con i cavalli o andare avanti in tv, ma la prima opzione ha avuto la meglio.

I rapporti con gli ex

Ad un ritorno, però, aveva pensato, soprattutto quando Amadeus le ha chiesto di partecipare ad uno dei suoi Festival di Sanremo: "Confesso che ero tentata, avrei accettato di fare il Festival se non ci fosse stato tutto quel frullatore collaterale che ti porta a essere sovraesposta e impegnata su mille fronti, tipo abiti, tacchi". Il mondo dello spettacolo l'ha portata, poi, ad incontrare uomini che hanno avuto un ruolo importante nella sua vita, da Giorgio Mastrota che è stato suo marito e dal quale ha avuto sua figlia, Natalia, nel 1995, con il quale è rimasta in buoni rapporti e anche Paolo Berlusconi, suo fidanzato per lungo tempo: "Capita di sentirci. E sempre per augurarci del bene. Non c’è cosa più bella quando hai condiviso passaggi importanti con qualcuno che avere un rapporto cordiale e rispettoso per ciò che si è vissuto insieme".